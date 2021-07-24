嘗試的意思是不斷去試，直到成功為止。試一試，你可能成功，也可能不成功，但是你畢竟嘗試過。

我以前很怕游泳 ，很多時候不太想去上游泳課。我一直很怕游泳池的深處，也很害怕跳進游泳池裡。

雖然我很害怕，但我的老師幫助和鼓勵我，並用很多不同的方法教我游泳。慢慢地，我開始不那麼害怕了，到後來，我已經可以在游泳池的深處游了。

但是，我仍然很怕從高處跳下游泳池。有時候，老師會把我推入水中，因為我自己真的太怕了。過了好幾個星期，有一天我突然覺得「可以自己跳水了，我不再害怕跳水了」，於是我站到跳台上、閉上眼睛，然後輕輕地跳下去。我終於可以自己跳進游泳池，我真的會游泳了！

一年又一年，我慢慢升級，游得愈來愈好、愈來愈快。在一次游泳的比賽中，我甚至拿到了第一名！

經過許多年後，我現在在水中就像魚兒一樣，自在快樂地游。有時到海邊游泳，我也可以在水面上漂浮睡覺，讓身體慢慢滑行，多愜意！只要大膽嘗試，什麼事情都是可以成功的。

陳慧潔（紐約 ，人力中心中文學校）

在居家避疫 的日子裡，我試著做了許多以前不曾做的嘗試。雖然這些嘗試有失敗也有成功，但我有一次值得紀念的嘗試。

那是一個星期天，我第一次學做海綿蛋糕。我準備好需要用的材料和工具，把打好的蛋清和蛋黃攪拌在一起。做完蛋糕麵糊之後，我把它放進烤箱烘烤。但那次蛋糕烤焦了，表面都是黑的！我心想，可能要縮短烘烤的時間，下次一定會成功的。

下個星期我又試了。烤蛋糕麵糊時，我縮短了時間，並仔細觀察蛋糕烘烤的情形。鬧鐘一響，我就趕快拿出來，這次蛋糕是一抹美麗的金黃色。但這次蛋糕發起來後又塌下去了，恐怕是蛋清打得不夠硬，導致它無法固定形狀。

之後我又嘗試了一次，這次我一直看著時間用機器打蛋清，確保蛋清夠硬。後來當我從烤箱中取出蛋糕時，它沒有燒焦並保持了原狀！我開心得跳起來，拿去給家人看，他們嘗了之後，都說好吃！

經過這次嘗試，讓我明白了只要堅持，就能做出可口的甜點，而這不只是為了成功，也是為了讓家人吃得開心，我自己也從中獲得成就感！