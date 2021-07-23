隨著新型冠狀病毒疫情逐漸好轉，我們想在我與我的爸爸媽媽都打完疫苗時，來一個久違的旅行。所以這個夏天，我們打算去阿拉斯加一遊。

之所以會選擇阿拉斯加這個「冷門」的地方，就是因為它很冷。我是一個非常怕熱的人，當爸爸媽媽提出夏天要去旅行時，我雖然興奮，但也擔心在炎熱的太陽底下，滿身大汗走路觀光 的痛苦。所以我靈機一動，跟爸爸媽媽說：「我們去阿拉斯加吧！」沒想到他們很高興地接受了我的提議，他們還說：「這真是一個好主意！阿拉斯加有難得一見的冰河 ，這些冰河因為全球暖化正漸漸消失中，我們的確應該去阿拉斯加大開眼界。」

我們打算暑假出發，在那邊玩十天左右。在這十天裡面，我們會自己租車 、到處去玩。我們上網查了一些資料後，決定以安哥拉治市為中心，往北玩五天，往南也玩五天。我們計畫往北玩的時候，去看看阿拉斯加特有的動物，例如：雪橇犬哈士奇、麋鹿，以及雪狐等等。也許還能泡一泡雪地裡的溫泉。往南玩的時候，我們應該會坐船去看冰河，順便賞鯨。雖然我有點擔心坐很多船會暈船，但是我還是非常期待。

我覺得旅行是很重要的，因為它可以讓我們獲得新的體驗。旅行也是一種放鬆和娛樂的好方法，並且它也可以創造更多與家人的美好回憶。

除此之外，我覺得計畫旅行的過程尤其是令人開心，因為它會讓你在旅行的日子到來之前，每一天都充滿了期待與興奮！