天色漸漸暗了下來，距離畫展 結束時間只剩三十分鐘，會場裡的人群逐漸散去，可是等待的面孔仍未出現。望著牆上那幅肖像畫，魯尼的思緒回到了十年前。

當時，魯尼是鎮上小有名氣的青年畫家，不時有人找他畫肖像、全家福……，接連不斷的邀約，讓魯尼心裡有了些許的自豪。

「栩栩如生，畫得太逼真了。」「年輕人，你的未來不可限量啊！」紛至沓來的讚美，讓魯尼有些心高氣傲。

這天，鎮上的一位富人請魯尼幫他畫肖像。「這幅畫要掛在家庭室，跟我的祖父母和父母親的畫像擺在一起。你可得把我成功商人的氣勢畫出來。」魯尼回答道：「這沒問題，我肯定把你的架勢畫出來。不過現在收費提高了，這幅畫的價碼是一千元。」

「只要你畫得好，這價錢我出得起。」富人一口答應。

肖像畫完成了，其實富人看了還挺滿意的，但是存心占便宜的他，一開口就把價錢殺了一半：「這幅畫我不是很喜歡，要不就算五百元，你看怎麼樣？」「這怎麼行，我們當初就說好是一千元的。」魯尼連忙提醒富人他們之間的約定。

富人心想，反正畫的是我，這畫又不能賣給別人，堅持只肯出五百元。

「這幅畫我不賣了，但是十年後，我要你以十倍的價錢買回去。」受此打擊的魯尼決心提升自己的繪畫功力，終有一天，他要讓富人後悔自己當初的決定。

魯尼離開家鄉到城裡的藝術學院深造，他埋首鑽研繪畫理論，磨練繪畫技巧。學校畢業後，魯尼又四處尋訪名師，勤學不輟。十年的努力，魯尼在藝術上的成就已是遠近馳名，他決定回家鄉開畫展。

魯尼在會場的入口處擺了一幅肖像畫，題名「騙子」，標價一萬元，上頭標示著「已售出」。這幅魯尼早期的作品，雖然在技巧上沒有現在渾厚成熟，但是樸拙的筆觸生動而耐人尋味，吸引了許多觀眾的注意，只是畫作的主人卻遲遲未現身。

就在畫展結束前一刻鐘，一位戴著帽子的男士走進會場，他刻意壓低了帽簷來到魯尼面前。「先生，真是對不起，請原諒我當初的傲慢無禮。這是我應該付的一萬元。」富人遞給魯尼支票 。

原來是富人聽了朋友說，畫展裡有一幅他的肖像畫，但是不明白為什麼標題是「騙子」。富人想起十年前的往事，羞愧不已。