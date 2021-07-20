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淺談電動車

戴以安（加州）

由於傳統汽車會排出大量的廢氣，而汽車所使用的電池也愈做愈好了，所以汽車製造廠從二零零八年開始生產更多電動車。二零一九年全球純電動車的總量是四百八十萬輛，也就是說每兩百輛汽車中的一輛是電動車。到二零二零年，電動車的銷售量超過一千萬輛。

電動車是如何運作的呢？電動車通過插入充電點並且從電網獲取電力來發揮作用。它們把電能儲存在可以充電的電池裡，為電動機提供動力，電動機使車輪轉動。

電動車的加速比傳統燃料引擎的汽車快，所以開起來感覺更輕鬆。市面上有幾種不同類型的電動車，有純電動車，還有混合動力電動車（Hybrid Electric Vehicle），它們也可以用汽油或柴油運行。

電動車有什麼好處呢？第一，更省錢。雖然新型的電動車售價比汽油汽車貴，但是電動車不需要使用汽油。在五年的時間裡，平均每個駕駛可以節省四千至五千美元的汽油錢。

第二，維護成本降低。電動車沒有汽油發動機，沒有變速箱，也沒有傳統的冷卻系統。因此，省去了很多維護的機械零件。

第三，不用再去加油站了。你知道電動車有多方便嗎？給電動車充電和給手機充電一樣容易。你只需要把電動車開到車庫裡，接上充電器就可以了。

第四，也是最重要的，就是有利保護環境，改善公眾健康。傳統汽車的排氣系統會造成空氣污染，也會洩漏有害液體，這些液體會滲入土壤和水源中，危害動植物。電動車不僅可以減少這些污染，噪音也比傳統汽車小得多。

至於電動車的壞處，便是價格比較高、充電時間長，還有充電樁不如加油站普遍。

由於地球暖化嚴重，美國拜登總統提出的目標是：溫室氣體排放量至二零五零年必須降到零。所以希望政府可以盡快在各大城市多安裝充電樁，更期待大家踴躍購買電動車。

電動車 汽車 加油站

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