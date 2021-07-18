為了完成我們所做的事，我們要努力才能有所成就。我是初中學生，我要努力，才可以獲得好成績，也才能進入好的高中和大學，獲得好的工作。

我的媽媽是移民 ，她很努力讀書。在求學期間，媽媽沒有好逸惡勞，每天放學後就忙著複習課業，認真學習直到凌晨兩點多。她必須學習美國 歷史，因為她十四歲時才從蓋亞那移民到美國，追求美國夢。媽媽努力工作，努力學習所有知識。她的努力讓她可以上大學，而且有獎學金。

媽媽從小立志要當醫生，習醫不是件容易的事，但她的努力，讓她順利成為了一位牙醫。在牙醫學校裡，她遇到了我的爸爸，他們倆志趣相投，努力學習與工作，努力實踐他們的理想。如今，他們在曼哈頓區擁有自己的診所，並且頗負盛名，是備受推崇的牙醫。我也要努力，才會有爸媽般的成就！

彭彩霞（紐約，SWAN雙文教育系統）

如果我們付出努力，就會有所收穫；如果有所收穫，那麼就能達到許多值得驕傲的成就。

上一個假期，我們去大煙山旅行。有一天，我們在山裡徒步旅行幾個小時，我累了，腳也受傷了，但是我沒放棄，繼續努力地走，直到我們到達目的地。那時，我深深體會了：努力終究會有成就。

如果我們想精通某項運動，那麼，努力練習、持之以恆，就有機會成為佼佼者。我喜歡滑雪 ，我努力學習與練習滑雪的技能，專注於成為一位滑雪好手。

有一次，我試圖玩滑輪時，我一直感到好害怕，擔心我會摔倒。但我的朋友幫助了我，安慰我沒事，不會摔倒的。如果我能做到好好玩滑輪而不摔倒，就可以戰勝自己，克服任何困難，邁向成功之路。

結果，經過我一再地努力，我領悟了要訣，學會了滑輪！這雖是小小的成就，但我相信在我的人生旅途，我會繼續努力以獲得每個階段的成就！