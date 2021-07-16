從去年三月到現在，讓我深深了解到「新型冠狀病毒」是一種非常恐怖的病毒。

從新聞報導中也看到許多人因為這病毒死亡或病倒，大家在生活上和心情上都受到許多影響和改變，例如：我上課變成在家上網課、爸爸在家上班、媽媽忙碌地出門買菜、料理三餐，每次看媽媽出門買菜一定會戴口罩 、努力地噴酒精消毒。

可怕的「新型冠狀病毒」無所不在，還好去年九月開始，可以選擇回學校上課，至少不用關在家裡，但我知道這疫情 還沒結束之前，一定要做好防疫，保護自己，也保護別人。

說到疫情過後，我最想做什麼事情呢？其實我心中有好多想做的事情，但我最想做的事情有兩件，第一就是希望今年暑假可以回台灣 玩。去年因為疫情嚴重的關係，我們全家沒辦法回台灣，我非常想念台灣的親戚朋友們，還有台灣好吃的美食。

第二就是希望學校能恢復疫情前的上課。現在去學校上課，其實有很多活動都不能參加，而且大家還是要戴口罩和保持社交距離，所以我最想做的就是在學校能多跟老師和同學互動，還可以多參加學校的一些課外活動，上課不需要戴口罩。

一想到疫情爆發的時候，我們每天關在家裡不能出門，學校上課變成網路教學，長期看著電腦，眼睛非常不舒服，不僅影響課業上的學習，視力也大大地受到影響，真的很不想回到之前的生活了。希望「新型冠狀病毒」快快遠離我們，還我們一個安全的生活。

這陣子很開心聽到越來越多人打疫苗的消息，我相信，這病毒漸漸地一定會被打倒，疫情也會快快結束，到時候大家都能做自己想做的事情，一定會有更好的未來，讓我的願望快快實現吧！