我的名字是楊璦，我喜歡跟我的朋友、家人玩，我最喜歡跟我的弟弟玩，我們很喜歡一起在後院打籃球；我也很喜歡跟媽媽一起彈鋼琴，有時候，我吹長笛、媽媽彈鋼琴，我很享受在音樂中的感覺。

我最喜歡的家庭假期是和家人一起去台灣 跟韓國。在台灣，我看到了很多的朋友，也看到弟弟的中文老師。我跟弟弟的老師去淡水玩，她帶我們看很多東西。淡水有很多小店，裡面賣很多小東西，有鉛筆、橡皮擦、絨毛玩具和鋼筆；我也看到很多食物：有冰淇淋、魚、麵包、蛋糕等等。台灣雖然很熱，但是因為我在學校學中文，所以覺得很有趣。

我們也去了韓國，我的媽媽是韓國人，所以我在韓國見了媽媽的表兄弟姊妹，也見到我的外婆外公。外婆和外公住在一個農場旁邊，那裡有很高的樹和很多植物，在附近的河流中有許多石頭，石頭激起浪花，看起來很漂亮。我們在漢城的時候有去一個公園，公園很大，有很多樹木花草，還有鴨和鳥，我覺得韓國很好玩。

我最開心的時候是二零一九年春天去夏威夷，我跟媽媽、爸爸、弟弟、表弟、表姊、外婆、外公還有阿姨一起去。我跟表姊不僅在游泳 池游泳，也在海裡游泳，我們還一起堆了沙堡。我最喜歡跟我的外婆一起玩水、玩數字益智遊戲。外婆很喜歡玩數字益智遊戲，只要有空，她就坐下來玩，外婆也會教我一些訣竅，我覺得非常開心。

我最難過的是新冠肺炎疫情 期間不能去爺爺奶奶家。在疫情爆發前，我、弟弟、爸爸和媽媽每個星期都會去爺爺奶奶家，疫情期間我們不能去找他們，我很想念他們，所以有時候我會跟奶奶視訊。我很喜歡跟奶奶視訊，我們會講很多話，有時候我們還會一起聊天、吃午餐。跟奶奶視訊的時候，奶奶會教我做很多的菜餚，我則會向她介紹我的玩具。我很享受跟奶奶視訊聊天的時間。

將來，我想要成為一位牙醫或物理治療師。因為爸爸和媽媽都是牙醫，我也很喜歡學習牙齒。我也想成為一個物理治療師，如果人們的身體疼痛，我可以幫助他們。我希望長大可以幫助別人。