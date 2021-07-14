媽媽把一個木頭做的小房子掛在後院靠近露台的松樹上，薇薇以為那只是個掛飾，沒想到春天來了，一對兩吋大的灰肚子山雀選中這個小房子做窩，只見牠們銜來細樹枝、軟草、絨毛，鑽進小房子的洞口，洞口很小，看不見牠們在裡面幹什麼，不過薇薇可以想像，牠們正在鋪設一張舒適的床。

薇薇一天幾次走到離小房子兩三米遠的地方觀察。開始的時候，這對小鳥似乎嫌薇薇靠得太近，大叫表示抗議，後來，大概是感覺到薇薇沒惡意，也可能是習慣了，牠們不再大叫。薇薇也漸漸學會分辨，體型較大的是山雀媽媽，比較常留在窩裡；體型較小的是山雀爸爸，忙進忙出，有時候還會帶小蟲回來給山雀媽媽吃。原來，山雀媽媽開始孵蛋啦。。

有一天，山雀媽媽從窩裡鑽出來後，薇薇聽見窩裡傳出細小的唧唧聲，雖然看不見，薇薇卻很開心，窩裡有小雛鳥啦。

從那天起，這對山雀就忙碌起來，每隔十來分鐘，不是爸爸就是媽媽會銜著小蟲飛回來，牠們先要站在窩外面的樹枝上咕咕叫著「通知」裡面，裡面立即傳出一陣唧唧喳喳的嘈雜聲，薇薇似乎看到雛鳥興奮地張大嘴巴迎接美食 。

起初爸爸媽媽還能鑽進去餵牠們，略為逗留，再後來，雛鳥們漸漸長大，窩裡擁擠了吧，爸爸媽媽不再鑽進去，只是站在外面把頭探進去餵食。薇薇數著：一、二、三、四、五，五下！媽媽餵了五下！難道裡面有五隻小雛鳥嗎？牠是怎麼做到的？一口銜五隻蟲，太辛苦！有一次，一隻胖松鼠靠得太緊，山雀不怕體型的巨大差別，撲扇著翅膀，趕跑了松鼠，真是勇敢。

過了半個月，這一天，薇薇看見一隻幼鳥忽然從窩裡跳出來，站在窩邊的樹枝上唱歌，另外有四個小腦袋也擠在洞口向外張望——果然是五隻，牠們長大了，看來很快就要遠走高飛。薇薇更頻繁地出去觀看，生怕錯過幼鳥離巢的瞬間。

一天清晨，薇薇還沒走到外面，就聽見異樣的喧鬧：仔仔嘰嘰喳喳，就像表演四重奏。一定是山雀父母在叮囑孩子們注意安全，孩子們在感謝爸爸媽媽的養育之恩吧。

薇薇趕快來到外面，只見五隻小山雀站在小房子外的樹枝上，撲扇幾下翅膀後躍向空中，瞬間消失得無影無蹤。

牠們的父母站在高高的樹枝上守望，像是隨時準備幫助孩子們，十分感動人。薇薇跑回家裡抱著媽媽，沒頭沒腦地說了一句：「媽媽我愛你！」