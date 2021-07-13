二零一八年十月底，在家人和朋友的協助下，我辦了我人生中第一場的大提琴獨奏會。

我們花了將近八個月的時間來準備這場演奏會，當天來了一百多位觀眾。

演奏會不收門票，而是採取自由樂捐的方式，一共收到了美金八百多塊，全部捐給兒童醫院。

雖然準備的過程漫長也很辛苦，但是能夠幫助需要的孩子們，讓我覺得很有成就感。

去年疫情 期間的聖誕節，我和姊姊到Laguna Hills的一家私立養老院 演奏聖誕歌曲給老人們聽。大約有十幾位老人，他們戴著口罩 坐在後院的椅子上聽我們拉琴。

我們兩人合奏了十首，我又單獨演奏了一首輕快的大提琴歌曲。我們表演完了以後，有一位老奶奶特別跟我們說，疫情期間，連他們的家人都不太容易去探望他們，他們覺得非常孤獨，我們的到臨帶給他們很多樂趣。

今年五月初，我和我的鋼琴老師去一家名叫Hollenbeck Palms的大型養老院。因為人數的限制，我們表演了兩場，每一場大概有十五到二十位觀眾。由於我們不方便戴口罩，我們的面前就放了一個透明塑膠屏幕。

每一場大概拉了半個小時左右，有貝多芬還有海頓的歌曲。演奏完了以後，每一場都有好幾位老人來跟我們道謝，他們都說自己以前是音樂家。

第二場有一位老奶奶給我的印象最深刻，因為她以前是茱莉亞學院音樂學院的學生，她的專長是吹笛子。老奶奶鼓勵我繼續深造，我非常感謝她的肯定。

去年年底我辦了第二場個人演奏會，這一次我們採取是線上演出的方式，大約有九十多個人參加，募得將近美金兩千塊的捐款，我們把這些錢捐給了和我一起合作過的管弦樂團。

能夠用我擅長的音樂來幫助社會大眾是件很開心的事，我以後會繼續用音樂來回饋社會。