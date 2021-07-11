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疫情後想做的事

陳宜珊（紐約，慈濟人文學校）

可怕的疫情不知不覺已經一年多了，疫情讓很多人不能去學校上課、不能去公司上班、不能去餐廳吃飯、不能去電影院看電影、不能出國去旅行等等。

我在疫情過後最想做的事情是回學校去看看新同學和新老師，今年是我第一年上中學，因為遇到麻煩的疫情，所以沒去過新學校。我想跟同學們坐在教室裡一起上課、在操場上一起打球，這是多快樂的事情。

在疫情沒發生前，我們每年的暑假都會回台灣探親和旅行。我在台灣最喜歡做的事情是去夜市和吃小吃，我真的快等不及要回台灣！希望能盡快結束這個疫情，我們可以回到以前的生活。大家一起加油吧！

蔡東曄（紐約，慈濟人文學校）

二零二零年是一個充滿悲傷、痛苦、害怕的一年。在這一年，很多人失去了他們的親戚、朋友、家人，也有很多人失去工作。每個人都生活在疫情的惡夢中，不知道何時才能醒來，過正常生活。

我是一個中學生，疫情前我過得很快樂，做了很多戶外活動，所以疫情過後，我最想做的事就是戶外活動，去餐廳吃飯和多陪伴家人。

我是喜歡運動的人，凡是各種球類、游泳、滑雪我都喜歡。因為疫情，所有的活動都被取消了，我每天在家上網課都不能出去。我的生活很枯燥，疫情後，我最想做的事就是出去跟朋友參加活動。

我也是一個喜歡吃美食的人。周末我都會跟家人去餐廳吃飯，日本菜、韓國菜、牛排、小吃我都喜歡。

疫情之後餐廳都關門了，所以我們就沒辦法去餐廳吃飯了。疫情過後我一定要好好大吃一頓。

這次疫情很多人失去了生命，家人們都很傷心痛苦。我一定要好好陪伴我的家人，珍惜跟他們相處的時間，現在我最大的希望是讓疫情趕快結束，每個人回到正常生活，快樂度過每一天。

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