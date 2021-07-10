七月十日是我的生日。回想去年過完生日的第二天，我早上完成英語和數學網課後，看了一會電腦、吃了些東西，然後姊姊跟我說：「今天收到了一個包裹，是媽媽送給你的生日禮物。」

我打開一看，是一個踏板車，我高興極了。

之前，我有過兩台踏板車，第一台是我五歲的生日禮物，那時我每天都騎著踏板車到處玩，每天都玩得很開心，我還常常跟朋友們在公園比賽，看誰滑得快，後來不小心放在樓下被管理員扔掉了，我當時很傷心。

之後，我很久都沒有踏板車騎了。到了第二年，阿姨送給我一個舊的踏板車，但玩了一陣子就壞了。

我天天想著什麼時候能有個新的踏板車就好了，沒想到，去年生日，媽媽就送我踏板車，真是太開心了。

自從疫情 以來，我們被困在家裡很久，現在大家終於可以到外面走走，所以我又可以騎著我的踏板車到公園裡玩了，這是令我最開心的一件事情。

鄭圓圓（紐約 ，人力中心中文學校）

八月五日是我的生日，去年生日，媽媽送給我一件生日禮物。當我打開那個盒子，看到裡面是一個無線滑鼠，我高興極了。

這個無線滑鼠是用來代替舊的電腦觸控板的，我一直想要一個無線滑鼠，媽媽真懂我啊！

那天下午，我和家人一起吃了生日蛋糕，大家還為我唱了生日快樂歌，我覺得當天的蛋糕特別好吃。

一整天，我都不用做家庭作業和彈鋼琴，我坐在電腦前，一直滑動我的新滑鼠，在網上找書看或玩遊戲。那真是疫情以來最開心的一天啊！