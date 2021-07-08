我隨爸爸在奈及利亞常駐時，我家樓下住著一位比我大幾歲上初中的哥哥，也是華裔 。他非常喜歡動物，院子裡的流浪貓生的小貓都是由他撫養大的，他還經常養一些奇奇怪怪、令人膽怯的昆蟲。

有一次，我們兩家一起去南非 旅遊。當我們在厄加勒斯角海邊玩得正高興時，媽媽突然驚恐地拉著我拚命往回跑，一邊跑還一邊喊著：「有蛇！有蛇！」「蛇！在哪？」遠處傳來了哥哥興奮的聲音。媽媽用手指了指，只見哥哥順著媽媽所指的地方迅速地跑了過去，手裡還拿著一根長棍。哥哥搜索了半天沒找到蛇，最後才失望地慢慢走了回來。一路上，哥哥還不停地念叨著，甚至到下個景點時還對媽媽說，要是再看到蛇一定要告訴他。

哥哥捕捉昆蟲的能力也很高，經常在院子裡捉各種各樣的昆蟲來飼養，其中捉的次數最多的就是蟋蟀了。有一次，哥哥捉蟋蟀叫上了我，我們帶上一個礦泉水瓶就向草地的方向飛奔而去。當離草叢還有一段距離時，就已經聽到了蟋蟀那「蛐——蛐——」的響亮叫聲了。這時哥哥興奮不已的告訴我：「你聽，這隻蟋蟀一定很大，今天就捉牠了。」當我們接近草叢時，蟋蟀的叫聲突然停了下來，這時哥哥壓低了聲音告訴我：「噓，別出聲，牠好像聽到我們的腳步聲了。」我們在原地待了大概有兩分鐘，蟋蟀又開始叫起來。哥哥帶著我慢慢地靠近蟋蟀的位置。他悄悄地伸出手，對準蟋蟀迅速地捏住蟋蟀的身體，小心翼翼地放進瓶子裡。不一會兒功夫，哥哥就捉到了好幾隻蟋蟀。他高興地拿著捉到的蟋蟀說，回家要好好的養起來。後來在他的精心飼養下，那些大蟋蟀還生出了許多的小蟋蟀。

哥哥喜歡動物，也影響了我，我們經常一起探索。跟著他我認識了許多從未聽說過的昆蟲，還瞭解了很多小動物的生活習性。哥哥這麼喜愛動物，我相信他以後一定能成為優秀的動物學家。