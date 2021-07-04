新學年，我很高興能回到學校上實體課，但我也有點不開心。

新學年，紐約公校 完全重啟，我們都可以到學校上實體課。我很高興九月開學時能回學校，再次見到我的朋友和老師。但也有點失落，因為到了新學年，我們就是初中生了，我發現我的一些朋友不會和我上同一所中學，他們會到不同的初中上學，大家就無法一起學習與玩耍了。

自從遠距上課以來，我每周都去上實體課。我們可以選擇上網課或實體課。當然，我選擇上實體課，我看到我的大部分朋友，但有些人在家上網課，無法相見。

這學年，我學到了很多知識，即使大部分內容都在螢幕上。我也學習了新的中文單詞、新的短語，並記住了一些。雖然好事終將過去，但我很高興吳老師是我的中文老師。我從她身上學到了很多華語文知識，希望新學年她還是我的課後班中文老師，讓我的華語更進步。

金若詩（紐約，SWAN雙文教育系統）

這一年跟往年非常不同。由於疫情 ，我們有一段時間不得不在網路上學習。疫情或多或少限制了我們能夠發揮的才華。但網路學習、視訊通話也給我們創新的機會。

在這瘋狂且混亂的一年裡，我仍完成該完成的事情，也確認新學年我可以做得更好。疫情帶來了許多挑戰，上網課時，我無法像上實體課那麼專心，也無法跟同學實際相處。我很久沒和親戚與朋友相聚了，這對身心健康不好。

但是，因為我們在家度過很長的時間，所以我學會善用時間。我每天早上起床後和早餐前會做伸展操，這對我上網課的專注力大有助益；遠距上課，讓我方便參加不同的課程，不需要舟車勞頓；透過視訊，我還能夠很方便地參加更多的華語文比賽，不用再請爸媽百忙中開車接送。

我想把今年學到的知識好好地應用於新學期。我會把學到的「時間分配」用於準備特殊高中入學考試，我還學會了如何利用具有挑戰性的情況。希望在新學年，我的努力會有豐碩的成果。