小時候，我就很喜歡看書。無論是一本書還是系列叢書，我總能在閱讀中找到快樂與安慰。

我常去圖書館 閱讀不同類型的書籍，因為我認為閱讀可以增長知識，並在撰寫文章上幫助我。它使我可以輕鬆地與人交流，並使用適當的詞語來改善口頭交際能力，進而幫助我結交新朋友。

閱讀是我在課餘時間最大的興趣，每當我讀一本書時，我總是沉浸在故事情節中，很多時候，當我閱讀完一兩個系列後，總會回頭一遍又一遍地重新閱讀。我最喜歡的書籍之一是哈利波特 ，它不僅有很好的故事情節，而且還讓我進入到精采的世界。作者總能讓人在故事情節中流連忘返。

我也喜歡Rick Riordan所寫的許多系列，因為它讓我更加喜歡希臘、羅馬、埃及和北歐的神話。我喜歡看作者如何描述人物關係，並看到主角如何出色地完成任務。

其實，讀任何書都對我們有幫助，它可以帶我們進入超出預期的非凡世界，這就是讀書帶來的享受。我也嘗到了讀書的甜頭，最近，我的寫作水平大大提高，並先後在世界日報 刊登了幾篇文章，這就是讀書帶給我的收穫。

趙淑瀅（紐約，人力中心中文學校）

我從小就很喜歡讀書。小時候，我外婆常常帶我去圖書館看書。在家裡，媽媽教我學中文，我覺得讀書對我的幫助很大。

不論英文或中文書，我都很喜歡，也從中學到很多字詞，在寫作方面對我的幫助很大。特別是學習中文，我在學習中華文化歷史常識時有更多、更深刻的了解，也提高我的閱讀和理解能力。

通過閱讀，我的寫作能力確實得到很大的提升。以前寫作文的時候，不知道該寫什麼，也不知道怎樣寫。現在我可以盡量用文字表達自己想說的話，我覺得寫作文已不難。我常看到世界日報的兒童及家園版，很多同學的作品被刊登出來，非常羨慕。希望透過自己的努力，我的文章也有機會在世界日報上刊登。

今後我要繼續更努力閱讀，從書本上學習更多知識與文化，使自己的閱讀寫作更上層樓。