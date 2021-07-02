我的媽媽很特別，因為沒有人像她一樣，她的頭髮讓她看起來像一隻獅子。

媽媽的頭髮本來是黑色的，可是因為白頭髮開始出現了，她就去染頭髮，染成一半金色、一半咖啡 色，媽媽覺得自己看起來像一隻金毛獅子。媽媽的身高是一百六十公分，不是很高也不是很矮。她的臉都會看起來很累，因為她晚上常常睡不好。她最喜歡穿灰色的衣服，因為她不喜歡別的顏色。

媽媽的個性像獅子，也像橘子。她有時候很凶，像一頭發怒的獅子。她外表看起來也像一頭獅子，因為她的頭髮是金色的；但有時候媽媽又像橘子一樣，外面很苦，但裡面又酸又甜蜜。

我覺得我和媽媽之間的相處有時候好、有時候不好。因為當我做噩夢的時候，她讓我跟她一起睡覺。

可是，有時候她會對我很生氣，因為我忘記做我應該做的事情，或是我說謊。雖然有時候我覺得媽媽不喜歡我，可是我知道在她心裡，她還是很疼愛我。

我從媽媽身上學到了很多事情，例如，我學到不要放棄。雖然媽媽有時候會做她不知道怎麼做的菜，可是她不會放棄，她反而會更加努力地做。

媽媽教我怎麼包水餃、怎麼做水餃皮。我覺得媽媽教我怎麼說和寫正確的中文對我有很大的幫助，影響我更喜歡中國 的傳統文化。

我想要跟我媽媽環遊世界，去各種地方玩。我們會去日本、英國 和瑞士。

我想跟媽媽環遊世界，因為我有很多地方沒去過，而我想要去那些地方：有些地方我已經去過了，可是我還想要再去一次。

這就是為什麼我很想要跟媽媽環遊世界。