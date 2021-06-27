我的媽媽每天都很忙，因為她需要幫我做很多事情。

每天一早，媽媽都會幫我煮我喜歡吃的雞蛋，然後叫我起床，安頓好我之後，她就趕緊去上班。媽媽上班時間很長，我們住在新澤西 ，她在紐約 上班，每天八點要出門，坐兩個小時的地鐵 來回，六點才回家。

媽媽下班回家後，我們一起吃晚飯。吃完晚飯，我和媽媽就一邊看電視，一邊看手機。晚上八點一到，她會叫我關電腦，陪我做作業或一起玩撲克牌。我的媽媽睡眠不好，她聽到一點兒聲音，就會被吵醒了。所以到了九點半，我們就刷牙洗漱，十點鐘就早早睡覺。

星期六和星期天，媽媽沒有上班，就陪我上中文課或小提琴課。

我的媽媽很喜歡乾淨，所以她每個星期會打掃一次家裡；媽媽也很喜歡做飯，像是海鮮和青菜，還有我愛吃的雞翅膀。

我的媽媽每天努力工作，又幫我做很多事情，她的生活很不容易，所以我很感謝她。我愛我的媽媽！

楊盧豪（紐約，人力中心中文學校）

我的老媽每天上班，下班後她要買菜回家，然後煮飯給我們吃，整天忙忙碌碌的，幾乎都沒有休息時間。

在我還小的時候，媽媽除了照顧我，還要照顧我的兩個姊姊。起初是媽媽接送兩個姊姊上學和放學，等兩個姊姊長大了，輪到接送我上下課。

媽媽平時每天七點起床就開始忙碌起來，安頓好早餐就帶我去上學，然後再去工作。下班回家後，媽媽要打掃拖地、洗衣服和收拾房間，我覺得我的媽媽好辛苦，等我長大後，我要幫忙媽媽做事情，因為我不想媽媽這麼辛苦。

星期天，老媽一有休息時間就帶我們去公園逛逛，我們會一起運動、打打羽毛球，我也可以在公園和我的朋友一起玩。有這樣一位媽媽，我真幸福啊！