努力是很重要的，因為努力的人就會成功有成就。

關穎珊是一位成就非凡的溜冰選手。關穎珊很努力，即使住家到冰場的車程很長，她仍每天早起跟姊姊去冰場練習。還有李小龍，他是一位很偉大的演員、武術家和電影製片人，他從很小的時候就開始表演了。

林書豪 是一位非常出色的籃球運動員。林書豪的父親教他和他的兄弟們打籃球，林書豪上大學時，加入了美國 籃球隊，造成轟動一時的「林來瘋」。

在建築界，貝聿銘非常有名，他在美國上了很多不同的學校，然後到法國設計了大名鼎鼎的羅浮宮玻璃金字塔。

除此之外，王力宏是一位歌手與演員，他三歲時就接觸了樂器，六歲時與他的哥哥上音樂課，十幾歲時，他又學了更多不同的樂器。

以上這些名人的成就讓我學到：如果努力，就能得到傲人的成就。

陳昊欣（紐約 ，SWAN雙文教育系統）

我的父母為實現自己的成就而努力，而我也從許多人的成就中學到了很多：媽媽成了一名出色的中醫師，林書豪成為一個優秀的籃球員，我也要努力成為傑出的大提琴手。

媽媽努力學習了很多年，並開設了自己的診所，人們生病時就會來找她治療，她給病人中藥、替他們針灸，如果我和父親生病了，她也幫助我們痊癒。媽媽很努力，成就非凡，我敬佩她。

林書豪是出色的運動員，也是我最喜歡的籃球員。他接受很多訓練，他說，這是毅力和努力的證明。對於世界各地的孩子們來說，這是一個很好的例子。

去年，我開始學大提琴，雖然我喜歡這個樂器，但我不喜歡花功夫練習。老師鼓勵我，我決定不放棄。

幾個月過去了，他說我拉得很好，使我對大提琴的喜愛與日俱增，並且愈來愈努力。

我在清晨、下午和晚上練習，沒人督促我，是我自動自發的；我也加入了樂團。我知道，如果我繼續努力，我的成就就會愈來愈高，希望有一天，我能像馬友友那樣棒！

我們應該設定目標，盡力而為、持之以恆，成就將會是我們的！