從工業革命以來，全球溫度不斷地升高。在過去的四十年中，全球溫度每十年升高了攝氏零點一八度。全球變暖的影響，已傷害了全世界的人們和生物。

地球為什麼會暖化 ？二氧化碳、甲烷等溫室氣體和空氣污染物聚集在大氣中、吸收太陽輻射，就像給地球穿了件外套，當太陽的熱量到達地球，就會被這件外套吸收、包住，地球就會愈來愈熱。在美國 ，溫室氣體的最大來源是運輸、電力生產和工業。

世上最大的熱帶雨林「亞馬遜雨林」，在七個月內減少了將近一萬平方公里。雨林裡的樹會吸收大量二氧化碳並排放氧氣，如果沒有雨林，空氣裡的二氧化碳會愈來愈多，造成溫室效應，形成海平面上升、生態改變。

全球暖化對地球有毀滅性的影響，與氣候變遷 相關的熱浪、乾旱及洪水會更加嚴重。乾旱和冰川消失讓水資源缺乏，美國西部的野火增加了，海平面上升則導致東部沿海發生更多洪災。

科學家認為氣候變遷每年可能導致全球二十五萬人死亡，到二零三零年，將使一億人陷入貧困。

森林、農場和城市都會面臨新的有害生物、熱浪、豪雨和氾濫，這些會破壞農、漁業，也會讓許多動植物滅絕。

我們要怎麼做才能減緩地球暖化呢？首先，我們可以減少開車，鼓勵大家買電動車或搭公車，學生可以騎單車去學校，也可以跟朋友共乘。

第二，改變發電方式：盡量使用再生能源，例如用太陽能、風力、水力來發電。學校和住家的屋頂或停車場都可以安裝太陽能板。

第三、節省能源：冷氣和暖氣不要開得太高，平時節約用水。

第四、保護雨林，多種樹，少砍樹。

第五、減少垃圾；尤其是塑料，會引起空氣汙染。

保護地球是我們共同的責任，大家一起努力才能阻止地球暖化。