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台本土確診增129例、6死 新北54例最多

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曼哈頓華埠掛燈籠 紀念已故華裔攝影師李揚國　

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來自匈牙利的科學家卡塔琳．卡里科（Katalin Karikó）博士，研究mRNA療法四十多年，可說是現今的新冠疫苖之母。（圖片來自維基百科共享資源）

卡里科的救贖（上）

2021-06-14 03:02
新冠病毒徹底改變了人類的生活，昔日遊客如織的羅馬許願池噴泉，空不見人影。攝於2020年3月24日。（路透社）

卡里科的救贖（下）

2021-06-16 03:02
朱全斌承接下外婆、母親留下的「粉蒸豆腐」，讓餐桌更有人情味。(攝影／李政龍)

填補喪妻後的孤獨 朱全斌攜「酒肉朋友」嘗人生百味

2021-06-22 07:00
故宮將北宋著名書法家黃庭堅的作品《致立之承奉》，翻譯成白話文，引起網友議論。（取材自＠國立故宮博物院南部院區」臉書）

故宮白話翻譯黃庭堅草書 網笑：廢文變名品

2021-06-19 00:45
Hanna Chen／圖

沒有父親

2021-06-19 03:02

卡里科的救贖（中）

2021-06-15 03:02

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