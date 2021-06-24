小時候，姥爺總是騎車載我，上學放學、去課外班、買零食、去公園，無一不是乘他的自行車去的。他載我的次數不計其數，而他的背影也深深烙在了我的心中。

一年級的時候，有一次作文的題目是：你最崇拜的人。當我讀完題目後，姥爺的背影立刻浮現在我的腦海裡。在我的文章裡，我對姥爺的描寫是「高大的個子和寬闊的肩膀」。那時，姥爺對我來說就是最強壯的人——騎車載我的時候，他總是可以騎得那麼穩當又不失速度，寬闊的肩膀在我面前一擋，耳邊呼呼作響刺骨的寒風永遠不會吹到我的臉上。

姥爺總是很樂觀，而且遇事不慌，對他而言，好像沒有什麼過不去的難事。遇到難題時，他最喜歡用的開頭語就是「哎，沒關係，沒關係」。跟他在一起，我總會被他感染，像是上了一層保護色，讓我在這個充滿危險的熱帶雨林裡得以安心。

然而，有次我的保護色失靈了。我二年級那年，外婆病了，外公每天都會在天剛亮的時候騎著自行車，趕去醫院，為外婆送去還有些許餘溫的粥。然後他會趕回來送我上學，接著為外婆準備好飯後，送去醫院，下午的時候他會先把我送到家，然後再去醫院。

這樣的日子持續了很久，那段時間裡我只感覺到什麼變了，好像姥爺很少笑了，臉上的皺紋多了一道，又好像姥爺的背影裡多了些什麼。看著姥爺蹬車的背影，我第一次覺得姥爺並沒有想像中無懈可擊。想著想著，突然，車猛地晃了一下，姥爺的身影也隨著自行車的傾斜歪了下去。他猛地一轉把，按下煞車、腳踩地，我那焦躁不安的心也平靜了下來。

然而，車並沒有如預想中那樣平穩地停下來，而是連人帶車，我們一起摔了下去。一切都發生得太突然，我把眼睛一閉，等著迎接撞到地面上的疼痛感。「碰！」，車傾倒在人行道上，卻感覺不到任何疼痛。當我睜開眼睛的時候，姥爺橫躺在地上，車壓在了他的右腿上。我終於忍不住，「哇」一聲哭了出來。哭聲引來路人，一名年輕人扶起姥爺後，又幫忙把車扶正，把我抱上自行車後，目送我們離開。

一路上，姥爺騎得還是那麼平穩。車停了，姥爺示意我下車，當我準備像往常一樣從右邊下的時候，車卻往左邊微微傾斜，我只好順勢往左邊一跳。當時並沒有多想就進了家門，多年後才醒悟過來。

現在回想起來，當時姥爺的右腿好像受傷了，但他並沒有提起。我問姥爺那天他為何沒有告訴我？他只說：「即使告訴你，能做什麼呢？還不如少讓一個人擔心」。那天他的背影看起來是那麼單薄，但是，他仍盡他所能地為這個小女孩撐起一片寬廣。