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夏天最棒的享受

龔于喬(馬里蘭州）

最近馬里蘭州的氣溫忽高忽低，又因為疫情的關係，除了在家裡寫功課、閒晃以外，真不知道可以做些什麼其他的事情。好懷念以前的夏天啊！

想到來美國前在台灣的生活，我最喜歡夏天了。跟我最要好的朋友一起出去玩，我們一起看電影、騎腳踏車、一起過夜、露營還有烤肉......好不快活！尤其趁爸爸和妹妹不在家的時候，我會找媽媽帶我去遊樂園，享受獨生女般的獨處時光、舔著冰涼的甜筒說說笑笑；有時候，我們偶爾也會不經意地晃進冷氣超強的博物館，想像在天堂般的大教室上課，尤其喜歡聽媽媽跟我解釋那些我完全不懂的歷史文物。

我剛到馬州的時候，立刻感受到這邊的環境和台灣不太一樣，例如，很少有像台北高樓林立的街景，但是多了許多的戶外自然步道，還有美式Outlet大賣場。暑假到了，上午好好地在家用功，下午約約朋友出去玩。

有時趁傍晚天氣涼爽，爸媽就會帶我和妹妹到附近步道走走。還有周末的夜晚，大家吃完晚飯，就會一起看電影、吃點心，真是充實又快樂呢。

去年第一次遇上有疫情的暑假，我們開始在家上課，還能比平常多吃些點心。儘管如此，我還是覺得，沒有疫情的夏天，還是最棒的。

今年是我們來美國的第三年，而這年很大的不同是，因為疫情讓大家不得不被「囚禁」在家，整天守在電腦前面五個小時，坐到全身腰痠背痛。所以上完課我就會去練網球、玩飛盤，讓自己在電腦前的僵硬，隨著球拍一起揮之而去。

我相信，如果我們能夠慢慢回想起，曾經擁有的那些甜蜜夏天，心情應該會自然而然地好起來，這樣就能夠打起精神，再重新站起來朝著終點邁進了。我也希望，讀完這篇文章後，你也可以找到那個讓心裡更加暖和的夏天。

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