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我的父親節和母親節

甄若閔（加州，矽谷華夏中文學校）

我很喜歡我的爸爸，每到父親節，我就很興奮，因為我想讓我爸爸有最快樂的一天。

記得去年的父親節，我和媽媽提前兩天給爸爸買了禮物放好，準備慶祝父親節。父親節那天，我一起床就祝福爸爸父親節快樂！媽媽也買了個巧克力蛋糕。上午，我們先祝福爸爸父親節快樂！吃了蛋糕，大家送上準備好的禮物。

我送的禮物是爸爸喜歡看的一本書，媽媽送了一束鮮花，弟弟也有準備禮物，他給爸爸畫了張卡片，很有趣！

下午，我們全家人去了公園玩。弟弟由媽媽陪伴在滑梯上玩，我和爸爸在球場上打球，我們玩得既高興又有勁！這時，媽媽帶著弟弟向我們走來，我們一起樂呵呵地邁著有勁的步伐回家。後來，爸爸和我又看了一部他喜歡的電影，所以我覺得每年過父親節和母親節能讓我快樂地成長。    

一提起母親節，我立刻就想到今年我過了個不同於以往的母親節，讓我非常難忘。

母親節前兩天是星期五，我剛從學校回來就在想，「要送媽媽什麼禮物呢？」以前的母親節，我總是給母親買糖果、巧克力之類的。我想一年有三百六十五天，只有一天是母親節，我每年給一樣的禮物多無聊啊！所以，我今年想送媽媽一個獨特的禮物，但是我一下子想不出來，就放棄了這個想法。

第二天，星期六，我正在打遊戲，突然想到一個很好的禮物：我可以幫媽媽做家事！媽媽每天給我和弟弟做飯、洗碗、收拾房子，多累啊！我能幫媽媽做這些事，肯定會讓她很高興。所以，我決定母親節的禮物就是幫媽媽做家事。

母親節那天，爸爸和弟弟正在給媽媽做早餐，我悄悄地在屋子打掃…媽媽下樓來，看地板被我擦得乾乾淨淨，很驚訝也很高興。中午吃完飯，我趁爸爸和弟弟送花給媽媽時，偷偷洗碗、擦地，媽媽發現家事都被我做完了，心情變得更好了。晚上爸爸問我：「你送給媽媽的禮物在哪呢？」媽媽在旁邊說：「他已經給了我一個禮物了。」爸爸問是什麼？我說：「我今天幫媽媽幹活了！」

我的父母是讓我尊敬的長輩，他們生我、教育我長大，我永遠都不會忘。

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