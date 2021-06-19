爸爸，謝謝您。記得有次我生病了，媽媽在家陪我。通常您上班很忙、很晚回家，但您那天六點多就回來了，還幫我買藥，之後也煮了一鍋粥給我吃。這件事讓我很感動，因為您即使工作很累，仍一直擔心著我。

我記得我們吵架的時候。我房間裡的書亂疊在桌子上，玩具丟得到處都是，您很生氣，一直要我收拾，但我只想看書，所以我們吵了起來。最後，我們決定分工合作，五分鐘就把房間收好了。我從這件事學到，分工合作比較容易把事做好。

爸爸您也教會我很多東西。最讓我印象深刻的是我偷玩電腦的時候，您很生氣，我一直哭喊「不要！不要！」但您還是要我把電腦收起來。之後我在房間反省自己做錯什麼，幾分鐘之後就跟您道歉，並承諾再也不偷玩了。而您告訴我，下次應該先做完功課，然後詢問能不能玩。

爸爸您看著我長大，也花了很多時間和精力教育 我。我覺得您是世界上最好的爸爸。

戎勝華（紐約 ，慈濟人文學校）

親愛的爸爸，世界上沒有別的人像您一樣，您會做任何事情，只為讓我快樂。我也想謝謝您這幾年教會我很多事情。

有一次，您送給我一個禮物，讓我很感動，因為我知道那個禮物已經賣光了，雖然您很忙，要上班、做家事，而且晚上都睡不好，但您還是花了好多時間努力去找我想要的玩具。

我們有時候也會爭執。有一天，您以為我把耳機弄丟了，但我真的不知道耳機在哪，您叫我去找，我找了兩次都找不到，只好放棄。過了一段時間，姊姊說耳機找到了，就在媽媽的房裡。我想您當時一定很煩惱，因為耳機很貴。

和您爭執以後，我想告訴您：「很抱歉最近這麼頑皮，您能原諒我嗎？」我知道您罵我是想要幫助我。您教我玩遊戲時，如果表現不好也不要難過。此外，你也教我有關數學的知識，這讓我很高興，因為我知道這些知識會對我的生活有幫助。

爸爸，希望您喜歡這封信，也謝謝您這些年的照顧。