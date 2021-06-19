不知不覺，一年又一年轉眼就過去了。記得我小時候感覺時間過好慢，一直想快快長大。現在，我感覺時間過太快，關於如何珍惜時間，我有些想法。

第一點是早睡早起，這樣我們就有更多時間可以利用，而且早上做作業和學習，腦袋會更清晰。再來就是，我們應該把作業做完再去玩，雖然這件事說起來比做的簡單，不過我相信，只要提醒自己，我們就能記住。如果這個方法對你不管用，你可以使用「四十、二十分鐘」的方法：用四十分鐘做作業，然後用二十分鐘做自己想做的事。這樣你就不容易感覺無聊，也會有更多動力來完成作業。

慢慢你會感謝自己學到如何珍惜時間，時間是不會為你停下，所以大家才會說時間就是金錢。

小時候我玩得很盡興，因為我只要想著做完作業就可以去玩，任何煩惱都沒有。現在我要想長大想找什麼工作、找實習的機會等等，就更不能浪費時間了。但是，如果我有時間和家人朋友去玩的話，我一定會去，因為我不知道下次什麼時候有空。我要好好珍惜時間，因為生命就是跟時間賽跑。

陳恆星（紐約 ，鳴遠中文學校）

時間就是生命。一天二十四小時，一小時六十分鐘，一分鐘六十秒，珍惜每一秒就是珍惜生命的每一刻。我們常常說要珍惜時間，但我們到底怎麼珍惜時間呢？

首先和最重要的一點，是在你所做的一切中尋求快樂。只要花點時間欣賞周圍和內部的美麗，就能發現快樂。苦難和失敗在生命中是不可避免的，很多人都不會珍惜這種時間，人們常常會讓一點挫敗毀了他們剩下的日子。學會幽默面對這些消極的時光、嘲笑自己的錯誤，但要從中記取教訓；為自己的煩惱開玩笑，但要從中汲取力量；開開心心地笑看自己的困難，克服它們。在這些時期，我們才能發現生命的美麗。

生命很短，一定要珍惜每分每秒。不珍惜時間就是不珍惜生命。