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1張圖看疫情：全美54.8%成人 完全接種疫苗

台本土確診增175例、19死 新竹增10例長照機構染疫

鬱金香

唐明敏（台灣）

春風過境

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來自匈牙利的科學家卡塔琳．卡里科（Katalin Karikó）博士，研究mRNA療法四十多年，可說是現今的新冠疫苖之母。（圖片來自維基百科共享資源）

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