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台本土確診增175例、19死 新竹增10例長照機構染疫

我和爸爸

何沂庭（紐約，慈濟人文學校）

爸爸讓我非常感動的事情是，在新冠疫情冠期間，第一次帶我出門走，還有教我騎單車。我很喜歡和爸爸一起騎單車，因為只有在這個時侯，我們可以說說心事。

還有另一件讓我感動的是，爸爸知道我喜歡昆蟲和動物，有一天他在前院除草，看見一隻非常大的螳螂，當時我在上課，他便抓起來放在袋子裡，等我下課後給我看。我當時超級開心，玩了一會兒就把螳螂抓回前院放生去了。

我和爸爸在生活上有一些的爭論，例如，我和爸爸在數學上的爭論。我和他的答案有時會不一樣，我們就會展開辯論，雖然最後通常會發現爸爸的答案才是正確的，但我以後還是會繼續跟他爭論答案案。

我從小就喜歡養寵物，有一次，我跟爸爸說想養狗，能不能領養一隻？爸爸說不行，因為要有空間讓牠們活動；我又問他：「貓可以嗎？」爸爸也拒絕，因為貓咪會亂抓、亂叫。最後我又問爸爸：「變色龍總可以了吧！牠不需要空間也不會亂叫」，但爸爸還是說不行，因為牠們太臭了。最後爸爸說，春天來了，不如養蝌蚪，看看蝌蚪怎麼變成青蛙。所以現在蝌蚪正在我家廚房的桌上，我每天餵牠們吃飼料，放貝多芬第五交響樂給牠們聽。希望一個月後牠們變成青蛙，可以跳得又高又快。

通常和爸爸爭執到臉紅脖子粗之後，我們會討論原因。例如在數學題目上，我們會討論過程和答案，他會有耐心地告訴我哪些計算方法有錯誤。不過，在我們爭論之後，因為覺得丟臉，所以我沒有對他說任何話，但之後我會去抱抱他，他也不會跟我計較，因為我知道他是愛我的。

爸爸知道我喜歡動物，常帶我去動物園跟寵物店，教我很多有關動物的資訊。雖然我們有一段時間沒去了，但回想起那些時光，我覺得非常幸福和開心，真希望可以再次去參觀動物園和寵物店。

即使我們爭論，我仍然還是很愛我的爸爸，因為我知道爸爸是為我好的。我很感謝爸爸為我做的一切。不論是爭論、感動或開心，都會是未來最美好的回憶。我會努力用功讀書，成為一個有用的人來報答爸爸。爸爸我愛你!

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