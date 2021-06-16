我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新冠增18死、本土確診167例 陳時中：雙北穩定

加州大學新規：師生返校須打疫苗 有健康、宗教理由者可免

天亮了

淑文（加拿大）

夜色如墨

月亮冷冷凝視著大地

亙古的靜寂中

突然一聲雞啼

驚醒了太陽

紅色的火球

自東方升起

黑暗倉皇逃逸

上一則

《老照片說故事》底特律的革命書店

下一則

養蝶記

熱門新聞

清乾隆御製洋彩雕瓷「有鳳來儀」轉心瓶，8日凌晨在北京保利春拍以2.65億元人民幣(約4144萬美元)拍出，刷新中國陶瓷的世界拍賣紀錄。(中新網)

清乾隆「有鳳來儀」轉心瓶逾4千萬美元成交 刷新紀錄

2021-06-08 16:25

上海人的噱頭

2021-06-10 03:02
來自匈牙利的科學家卡塔琳．卡里科（Katalin Karikó）博士，研究mRNA療法四十多年，可說是現今的新冠疫苖之母。（圖片來自維基百科共享資源）

卡里科的救贖（上）

2021-06-14 03:02

愁眉苦臉的醫師

2021-06-12 03:02
「台灣圖書館之母」王秋華14日下午2時因心臟衰竭辭世，享壽96歲。（中央社檔案照片）

台灣圖書館之母 建築師王秋華96歲辭世

2021-06-14 13:01
周杰倫與畢卡索的名畫「戴草帽自畫像」合影。（取材自Instagram）

藝術收藏曾被虧「賣觀光客的」 周杰倫進步神速歸功她

2021-06-12 21:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約法拉盛華裔男女遭拋屍賓州 女死者華社活躍人士

紐約法拉盛華裔男女遭拋屍賓州 女死者華社活躍人士
石正麗接受「紐時」採訪 否認武漢實驗室外洩病毒

石正麗接受「紐時」採訪 否認武漢實驗室外洩病毒
抽血分析：美國新冠確診首例前 5州已有民眾染疫

抽血分析：美國新冠確診首例前 5州已有民眾染疫
印度神童預言又成真了…英6月20日後發生「嚴重大事」

印度神童預言又成真了…英6月20日後發生「嚴重大事」
不認俄中密約？普亭：對中國準備武統台灣一無所知

不認俄中密約？普亭：對中國準備武統台灣一無所知