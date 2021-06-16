東東和蘭蘭是一對雙胞胎，東東是哥哥，蘭蘭是妹妹。兩人剛剛過完四歲的生日，整天像小蜜蜂和小蝴蝶，飛到西，飛到東，問問這個，看看那個，好奇心旺盛。

平時都是媽媽負責照顧他們，回答他們無窮無盡的問題，爸爸只有晚上下班才能看見他們。爸爸喜歡給他們講睡前故事，不過有時候東東蘭蘭還沒睡著，爸爸先睡著啦，他太辛苦。看到爸爸睡著了，東東蘭蘭也會靜悄悄鑽進被窩，還會豎起一隻手指，「噓——」

爸爸媽媽帶東東蘭蘭去加州看望姥姥。姥姥住在一個鳥語花香的小鎮，那裡有大河穿過，還有很多水渠，種植水稻和大豆、堅果、橙子、葡萄，其他蔬果也應有盡有，加州陽光明媚，東東蘭蘭瘋玩了幾天就曬得黝黑。

這天，姥姥帶他們沿著一條小溪散步，小溪兩岸生長著各種植物，每種植物前面都有一個牌子，寫著中國 紅樹、澳洲桉樹、日本 銀杏，印尼橡膠樹，還有中國菖蒲、印度茉莉、加州花菱草等等。

東東問：「為什麼這裡有世界各地的植物呀？北京 也有很漂亮的銀杏樹，為什麼日本也有呀？」聽到東東的問題，姥姥很高興，她說：「你很懂植物呀，誰教你的？」東東說，媽媽每天都回答他很多問題。

姥姥告訴東東，這裡是加州大學 戴維斯分校的植物園，引進很多世界各地的植物，經過試驗，有些被淘汰，有的生存下來，生長得很好。

蘭蘭也不示弱，她指著在小溪裡游泳 的鴨子一家：「那隻色彩鮮艷、頭上、頸上有翠綠色光澤的是鴨爸爸，那隻身材小一點，有棕色斑點的是鴨媽媽。」姥姥說：「你知道的真多！」

蘭蘭又問：「小鴨子是在哪出生的？晚上在裡睡覺？一個鴨媽媽有這麼多孩子嗎？牠們吃什麼？」

姥姥耐心回答，他們是從鴨蛋裡孵出來的，晚上在草地上、草叢裡把頭鑽進翅膀底下睡覺，一個鴨媽媽可以有很多孩子，因為小鴨子一孵出來就會自己覓食，也會游泳，媽媽帶他們到水草豐美的河裡找小魚小蝦或者甲殼類昆蟲和嫩草吃，草籽和穀類也是他們喜愛的食物。

蘭蘭說：「我能養小鴨子嗎？牠們太可愛了，牠們要睡覺，我就給牠們講故事，我還要觀察和記錄他們的生長過程。」東東說：「我不要小鴨子，我想做一個園藝家！」

爸爸媽媽給了東東和蘭蘭夢想的翅膀，也給姥姥帶來兩個「開心果」，真是快樂的一家！