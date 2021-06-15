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月亮和太陽

劉九如（印第安纳州）

從前，太陽和月亮每天輪流工作。白天，陽光燦爛；黑夜，月光皎潔。大家都喜歡溫柔的月亮，寫了很多關於月亮的詩，讚美她的美麗。

聽到這麽多對月亮的讚美，太陽開始嫉妒月亮。他對月亮說：「你有什麽了不起的！你的光都是我的光，沒有我，你就是一個灰頭土臉，疙疙瘩瘩的的大石頭。只有我才有無限的光和熱普照大地。你真沒用，快走開！」月亮聽了太陽的話，傷心羞愧地離開了。

月亮離開後，夜空一片漆黑，只剩下遠方微弱的星光。

太陽說：「看我的！」他開始不分晝夜地工作，把萬丈光芒灑向大地。但是，好景不長，天太熱了，北極的冰川都融化了，成群的北極熊在水裡拚命地遊泳，牠們筋疲力盡，但找不到一個冰塊休息。

森林裡本來枝繁葉茂的樹木因為太熱，慢慢地枯萎，只剩下光禿禿的樹枝；很多地方還燃起熊熊大火。沒有了森林，動物們沒有食物，也沒有棲身之地，牠們絕望地在空空的荒漠裡徘徊。河流中的水越來越淺，好多魚都跳到岸上，曬成魚乾。

太陽揮灑著光和熱，正忙得熱火朝天。往下一看，「哎喲！大事不好！怎麽辦？」太陽驚慌失措，大叫：「月亮！月亮！快回來，我把大地都給烤焦了！」

月亮很高興地回來幫忙。從此以後，月亮和太陽齊心協力一起工作。白天，溫暖的陽光普照大地，萬物生機勃勃；晚上，溫柔的月亮領著星星在夜空中你一言我一語，說著悄悄話。空氣漸漸地涼爽起來，萬物進入夢鄉。

北極又結上了一層層厚厚的冰，北極熊趴在潔白的冰雪上甜甜地睡著了。光禿禿的森林又變得綠油油的，吃得飽飽的動物們也睡著了。河川裡的水也越來越多，河裡的魚兒在水中自由地游來游去。

連太陽也跟著世界睡著了......明天早上還要起來工作呢！

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