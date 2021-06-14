清晨出門散步，我看到了好多好多長著紅眼睛的昆蟲。樹枝上、草叢裡、電線桿，人行步道 上隨處可以見到牠們；臉書 、推特 、微信 群，電視新聞中都是關於牠們的照片和消息。

這種昆蟲的英文名字是Cicada，來自拉丁文，意思是「生活在樹上，像蟋蟀一樣會叫的蟲」。牠們的中文名字很好聽，叫「蟬」， 俗稱「知了」。這些知了，大約三厘米長，身體是黑色的，頭上有非常細的觸角，背上長著半透明的金色翅膀。牠們喜歡順著樹幹往上爬，會飛，但飛不高；凸出來兩隻眼睛紅紅的，還能發光。這模樣，在昆蟲家族裡，真得算不上好看。

這種神奇的昆蟲，幼蟲出生後是生活在地面下，多年後，當地面溫度合適，知了的若蟲才會破土而出。牠爬上樹幹，在樹幹上蛻皮，晾乾翅膀，就變成會飛的知了。

雄性的知了，腹部有個發音器，牠的聲音就是從這個地方發出來的。知了的叫聲十分響亮，羅大佑覺得這是他童年美好的記憶，寫下了「池塘邊的榕樹上，知了在聲聲叫著夏天」；巴布狄倫聽到了，覺得是在為他的畢業典禮喝彩，於是他彈出了「畢業季節到了，黑色山丘上，蟬兒們吟唱著如此甜美的旋律」。馬里蘭大學的科學家說，知了歡樂的叫聲是為了吸引他們的女朋友。可是，我的姨婆覺得，知了們白天晚上都這樣叫，沒完沒了，真討厭。

最有趣的的是CBS新聞採訪了約翰霍普金斯大學的學者，她說，對小動物們來說，知了是一種很好的蛋白質來源。還有新聞報導：在某個地方，有人將燒熟的知了配在Taco玉米餅裡。馬里蘭大學的一位科學家，甚至用知了和巧克力做出餅乾，這是我想都不敢想的。

今年鋪天蓋地的知了，英文名Brood X，也叫做「十七年蟬」。「十七年蟬」意思是，這些蟬要在地下生活十七年，才能破土而出。至於為什麼要等十七年？我還在找尋答案。