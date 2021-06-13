農曆五月五日是端午節 。在端午節，大家通常吃粽子，這是華人 在端午節時吃的特別食物。

粽子是用竹葉把糯米和一些餡料包裹成三角錐形或是長條形。我家在紐約 ，我們通常去唐人街買粽子，有各式各樣不同口味的粽子。

在紐約皇后區的可樂娜公園，每年端午節都會舉辦划龍舟比賽。參賽的各個隊伍乘坐在長長的龍舟中，每隊都團結地快速划去搶旗，取得勝利。每艘龍舟中，有位鼓手，全隊跟著雄壯激昂的鼓聲，動作一致地奮力划槳前進，還有一位在龍舟前頭負責搶旗。

我在紐約出生長大，每年端午節，我最開心的是吃粽子和看划龍舟比賽。我也很喜歡中文老師說的屈原的故事，以及白蛇報恩的故事。

金文林（紐約，SWAN雙文教育系統）

端午節是在農曆五月五日，也叫詩人節，是華人為了紀念愛國詩人屈原。

屈原是一位公元三百四十二到兩百七十八年的著名詩人。屈原憂國憂民，在農曆五月五日那天，他跳入汨羅江自殺了。村民們乘船趕去救他，用竹筒裝了糯米丟入河裡，這樣魚就不會吃掉屈原的身體。這就成了端午節的習俗：包粽、賽龍舟。

端午節時，在中國和台灣等華人社區，會舉辦龍舟比賽。龍舟比賽需要團隊的強大力量、熟練的技巧和不斷的練習。我們可以在電視和網路上看到關於龍舟比賽的精采報導。在龍舟比賽中，參賽隊伍排成隊坐在龍舟內，龍舟尾部通常有鼓手，擊鼓引導全隊奮力搶旗。

現在，端午節時，華人社區還是有吃粽子、賽龍船、喝雄黃酒、掛菖蒲或艾草、掛香包、打午時水和立蛋等習俗。我覺得對我這非華裔的小小少年來說，端午節的習俗都很有趣。

我最喜歡賽龍舟，因為我喜歡運動，也喜歡競賽，挑戰自我！