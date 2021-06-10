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永遠的愛

胡嘉儀（紐約，人力中心中文學校）

在我心中，母愛是最偉大的，我永遠愛的人是我的母親。從我出生後，母親就哺育和陪伴我成長，並教會我很多東西。我的母親十分慈愛，她對我永遠是無微不至的關懷，我非常感激母親為我付出的一切，是她成就了今天的我。

當我長大後，我們沒有太多的時間在一起，因為母親每天要為生活打拚。我們以前住在中國，賺錢並不容易，但每當我想要一個玩具或其他東西時，母親都會盡力為我買到。母親每天早上必定送我去學校，然後自己再去上班；下班回家後就給我做晚飯，並確保我能睡個好覺。我感謝她從未放棄過我，因為我小時候就是一個很難對付又很固執的小孩。

移居美國後，我們當時一無所知，我們不知道如何說英語，母親也不知道如何讓我去上學，甚至不知道如何去申請信用卡。但母親全力以赴，讓我們很快就適應新的環境。那時，我們生活在一個很小的地下室裡，那裡沒有很多東西，我們的生活非常簡單。母親每天早上送我去上學，當我上車後，都會看到母親跑步到公共汽車站，她需要趕上公共汽車，這樣才能來得及上班。

我的母親非常謙虛，而且很堅強，即使在最艱難的時候，她也從未放棄。 她的臉上總是掛著微笑，這樣我才不會感到沮喪。她幫助我做作業，確保我了解自己在學什麼；她教我當媽媽不在身邊時，要學會自己做事情，自己照顧好自己。

直到今天，母親仍然照顧著我，對我來說她是世界上最好的母親。我對母親萬分感謝。

當母親以後年邁時，我將以同樣方式來回報她，以表明我作為個女兒，擁有母親給予我生命中的一切，是多麼感恩。

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