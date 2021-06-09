很久很久以前，有一個男孩叫阿爾坦，他很想成為一個騎士，可是他覺得自己不夠勇敢、不夠聰明，也不夠有愛心。有一天，他聽見了一個賣藝的人歌唱，歌詞寫著：「想要成為一個騎士，就要往西走，去一個神奇的古堡，找一位巫師。」

阿爾坦聽見這個故事後，從家裡拿了五塊麵包、一塊起司和五瓶水，便走進森林，往西去。他晚上睡在樹上，避免被野獸吃掉，早上則忙著趕路，走了五天才抵達傳說中的古堡。

這時，他在古堡外看到一隻受傷的小兔子，阿爾坦從衣服上撕下一塊布幫小兔子包紮。包紮完，他往旁邊一看，在門上看見了一個謎語：「什麼動物早上用四條腿走路，中午用兩條腿走路，晚上用三條腿走路？」阿爾坦想了想，正好想起小嬰兒都用兩條腿和兩隻手在地上爬來爬去，小孩子長大後會用兩條腿走路，等人老了，就會用一根拐杖和兩條腿走路，這樣不就是三條腿嗎？阿爾坦大聲回答：「人」。

轟一聲，大門打開了。阿爾坦走進古堡，一些白影從他面前飛過，他還聽見走廊裡有「喀喀」的聲響。忽然，一個盔甲掉了下來，阿爾坦嚇一跳。最後，他走到走廊盡頭、打開一扇門，看見一頭野獸正向他咆哮。阿爾坦走了進去，拿起旁邊架上的刀朝怪獸砍過去。這一刀下去，野獸一命嗚呼了，他並發現怪獸後面有一扇門。

阿爾坦把門打開，看到了令他難忘的一幕。在他面前有大大小小的燒杯，裡面有會變顏色的液體，上面還有一根管子連結著杯口，管子的開口裡滴出會變顏色的液體。阿爾坦忽然聞到一個甜甜的味道，他尋著味道走，發現一個大鍋子，裡面有種淡綠色的液體正在冒泡。

旁邊則有一整面牆的書架，上面擺了好幾瓶魔藥，有長高藥水、啞巴藥水和縮小藥水；隔壁書架上則放了很多魔法書。忽然，一個戴藍帽、穿藍袍的老人從書架旁邊走了出來，他雪白的鬍子長到都拖到地上去了。

這個巫師說：「你就是阿爾坦吧！我是梅林。」阿爾坦說：「梅林，我想變成騎士，你能幫我嗎？」梅林回答：「你已經是一個騎士了，只要等你長大就行了。」

阿爾坦聽了覺得奇怪，追問梅林是什麼意思，梅林說：「要通過古堡裡面的考驗，都需要有成為騎士的重要特質。」

阿爾坦快快樂樂地回家了，長大後，他果真成為騎士，還帶領軍隊打倒侵犯國家的蠻人。

這個故事告訴我們，騎士需要很多特質，比如有愛心、聰明和勇敢。有愛心是要幫有需要的人和動物；聰明才可以很快地想出辦法來破解難題；勇敢可以面對突如其來的狀況。有了這些特質，騎士才能保護國家、保護子民。