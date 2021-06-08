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我理想中的老師

陳奕安(加州，核桃孔孟中文學校) 

我理想中的老師是一位女老師，她的個子高矮胖瘦都可以，臉蛋美醜也都行，但個性一定要好。當然，如果我的老師個子高又漂亮，個性又非常好，那是最好的。

我理想中的老師，個性溫和、說話風趣、有學問且對學生很公平。我喜歡見到笑咪咪的老師，每天來學校的時候都笑口常開，開心上課、認真教學。老師在教課時不會太大聲或太小聲、說話的速度也不會太快或太慢，最好是和同學們互動的時候很精神，有氣無力的講話只會讓我想睡覺。

一個有學問的老師對於學生的提問都有辦法回答，不但能解決學生的問題，還能提供更多知識。因此，這位老師在教學時一定不會只使用課本，還會發很多補充資料。當然，老師也要對每位學生都很公平。譬如說：發點心的時候，每個學生都要有，且分量要一樣。

可是在某些特殊情況下，老師也可能需要用不同的方式對待：如果有一位同學需要更多幫忙，老師可以對那位同學多做一些指導；而如果有一位同學成績很好，老師可以給他稍微困難的功課，來挑戰他的程度。在獎懲的時候，會多給獎勵，鼓勵學生認真學習；但懲罰的時候，最好是先了解學生這樣做的原因，再做處罰的決定。

作業是每位學生都不喜歡的，但也不能沒有，所以我希望老師給的作業不多也不少，一到三張作業就好。一般上學日的時候作業可以比較多一些，而放假的時候最好不要有作業，這樣學生們才能快快樂樂地慶祝節日，或輕輕鬆鬆地享受假日。

老師的態度會影響學生的學習態度。一位有學問、風趣、面帶微笑又溫和的老師，會讓學生們很喜歡上課，等不及想學習新東西，更會想著「上學真好玩！」如果她的作業給得剛好，那就完美啦！這樣的女老師就是我理想中的老師。

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