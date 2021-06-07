五歲之前，我和爸媽一直都住在深圳的一個公寓裡。那時候，我還沒聽說過美國 這個國家，只知道有中國。有一次爸爸去美國出差，回來時給我看了一些他在那神秘的國家裡拍的照片。他指著手機問我說：「你想去嗎？」四歲的我覺得這國家太有趣了，立刻回答：「想啊！」萬萬沒想到，一年後我和爸爸媽媽離開了家，搬到美國加州 。下了飛機，第一個感覺就是「我怎麼什麼都聽不懂？」其實來美國之前，我在深圳的幼兒園裡學了一點英語，但是不知道自己會的竟然那麼少。

過了一會兒，我和爸媽叫了一輛出租車 ，坐到新家。進去的時候，我以為這是一個豪華酒店。五歲的我心裡想，「這比在深圳住的房子大好多啊！洗手間還有浴缸！」看完以後，大家開始搬床、凳子、茶具等等，終於把所有東西搬進新公寓，然後，我們就去外面買一些吃的。爸爸帶我和媽媽一起去永和超市，我們買了豬肉、包菜、米飯、牛奶和魚。回家煮了豬肉包菜炒飯跟蒸魚，當時我們都很餓，覺得那飯太香了，每個人吃完兩大碗滿滿的豬肉炒飯後，就睡覺去了。

來到美國的前幾個星期特別有趣，爸爸帶著還沒熟悉美國的我和媽媽逛遍了Cupertino，也試了許多新鮮的美食，也去了許多陌生有趣的地方。

不久，我的新學校開學了。第一天上課時，我非常害怕。我知道自己的英語水平不夠，也知道附近沒有多少華人小孩。我一進教室，老師就來跟我打招呼，她帶著我和媽媽一起參觀教室。我跟著老師到我的新坐位時就放鬆了。

幾個月以後，我的外公突然去世了。我們全家人飛到媽媽家鄉去參加外公的葬禮，大家都很傷心。我往右看，是哀悼外公的一路蠟燭，往左看，是媽媽一邊哭著，一邊擦著棺材。我和表姊表妹還發現了一些外公去世前幾天給我們買的冰棒，我們流著眼淚把它吃了。

回美國後，就開始因為鄉愁而哭。雖然在Cupertino體驗了很多好玩有趣的東西，但我開始想念起深圳，我想起了好久沒見的朋友、親戚和同學，還想起了以前最喜歡吃的蒸餃、火鍋和燒烤。我在深圳的時候真的很幸福。