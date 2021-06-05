在我八歲的時候，我的父母想要我學習一種樂器。我想彈吉他，但父母堅持要我先學鋼琴，他們說彈鋼琴會為我打基礎。我開始學習彈鋼琴，雖然我不是很喜歡，也很想改變。但是我的確學習到了所有的音符，還可以彈奏曲子。

一年後，終於到了能學吉他的時候了，我欣喜若狂。媽媽從網路上訂購了一把嶄新的吉他給我，然後我上了第一堂吉他課，非常有趣，我每天都會彈。但是隨著時間過去，我的功課越來越多，練習彈吉他的時間也越來越少。我從一開始的每天練習到隔天一次，到每周兩次，我甚至考慮過放棄。

之後我問老師可不可以學我喜歡的樂曲。當我彈奏我喜歡的歌曲，我的興趣重新燃起了，又開始花多一點時間去練習彈吉他。

雖然我曾經想過放棄，但我找到了解決問題的方法。今天，我仍然彈吉他，對我來說，可以演奏自己喜歡的歌曲很有趣。我堅持不懈，即使之前我覺得彈吉他很難、很花時間，但我沒有放棄。就像上人所說的，「信心、毅力、勇氣均具足，天下無難事」。

鄭嘉琪（紐約 ，慈濟人文學校）

毅力能讓我們克服困難，持續努力去達到目標。現在，全世界正在經歷新冠肺炎 大流行，但今年有醫療突破，我們有了多種疫苗 。

通常疫苗需要花費數年的時間才能開發，可是新冠肺炎的疫苗並非如此。我們能夠在短短一年內生產出疫苗，這是非常令人興奮的突破。為什麼開發如此之快？這是因為來自世界各地的醫學專家、研究人員和其他專家都在研究預防此病毒的方式。他們的努力使我們可以在隧道的盡頭看到光明，所有的醫生、老師、父母和一線工人都用他們的毅力不停努力，幫助我們克服病毒。

如果人們可以繼續採取正確的預防措施，例如戴口罩、常洗手、保持社交距離等等，並施打疫苗，如此一來我們的生活就能盡快恢復正常。這件事情顯示了這句靜思語的含義：天下沒有做不到的事，只怕我們不去做。