網路是現在人不可少的工具，多數人每天都會使用它。

首先，電腦是上網時最重要的工具。網路最好用的地方是，人們可以在網路上查到任何想知道的資訊。譬如：如果你想知道企鵝住在什麼地方，馬上可以用查出答案。因為現在全世界的人都會用網路，因此我們可以很方便地跟不同國家或不同地點的人聊天。網路是現在世界上最重要的發明，它又快又好用。

網路是很有用的工具，它有很多好處，也有很多壞處。你可以在網路上做很多事，例如買食物、衣服、玩具等等；你也可以用網路找地圖，讓你不迷路。我覺得網路最好用的功能是發訊息。當你有網路時，就能用手機 發短信給朋友，這樣跟朋友講話更快更方便。

可是另一方面，網路也帶來很多壞處。因為每個人的訊息都在網路上，很多壞人會用網路偷取個人資訊，比如信用卡 號、銀行帳戶等等。因為網上也有很多好玩的東西，所以很容易讓我們容易沉迷，不做別的事，也不跟家人連繫。

最後提醒大家，網路有很多好處，同時也帶來很多壞處，我們要正確且小心地使用。因為網路上有可能會發生很多不好的事情，我們要特別小心。要注意不要給陌生人電話號碼、密碼和住址