我學過很多成語，我學過的成語有：杯弓蛇影、自相矛盾、守株待兔、掩耳盜鈴、井底之蛙等等。這些成語很有趣，還教了我很多個道理。

我最喜歡的成語是「自相矛盾」，這個成語是說：有一個人在街上賣矛和盾，他對人們說：「我的矛十分銳利，可以刺穿東西」，又說：「我的盾是最堅固的，不懼任何武器，因為任何武器都刺不穿它。」這時，有個人問：「如果用你的矛刺你的盾，會怎樣呢？」賣矛和盾的人回答不出來，旁邊的人都暗自笑起來。

因此，如果一個人說的前後不同，或說的和做的不一致，人們就用「自相矛盾」來形容他。

學了「自相矛盾」這個成語，我懂得了言行不該前後不同。「自相矛盾」這個成語讓我明白了一個很重要的道理，也教會我如何成為一個更好的人。所以我喜歡學成語。

陳諾恩（紐約 ，鳴遠中文學校）

我在中文學校學了許多成語，像是「杯弓蛇影」、「自相矛盾」、「守株待兔」等等。在這些成語中，我最喜歡的成語是「畫蛇添足」。

這個成語的故事是，在古代的楚國，許多人一起比賽畫蛇，最先畫好的人就可以得到一壺酒。有一個參賽者很快就把蛇畫好了，所以他得到那壺酒。但是，他看別人都還在畫，就說「我來給蛇畫腳吧！」而在這個時候，另外一個人也把蛇畫好了，就把酒給搶了過去。他說：「蛇沒有腳，添上腳就不是蛇了，所以我才是第一個把蛇畫好的人。」

我喜歡這個成語，因為它教會我，如果你做了不必要的事情，它就可能是有害的。

總之，「畫蛇添足」是我最喜歡的成語。意思是添加不必要的事，反而有害。