即使我們仍處於疫情 下，我們仍須設法與家人開開心心地在一起。

逾越節時，我們終於見到了久未謀面的爺爺奶奶。因為我的父母、祖父母都接種了新冠肺炎的疫苗，所以我們可以去探望他們。

在爺爺奶奶家，餐桌上是豐盛的傳統逾越節菜餚。桌上有一個特殊的盤子，分成六個部分，盛放著六種不同食物，每種都代表不同意義。燒烤小羊排代表了我們祖先的犧牲，雞蛋代表春天和生命的循環，苦草藥代表奴隸的苦澀日子；用葡萄酒、堅果和蘋果製成的 Charoset象徵古希伯來人被迫建造紀念碑的砂漿，香菜象徵春天，Matzos薄餅，代表古希伯來人逃離埃及時所帶的粗糧。

大家寒暄幾句之後，就開動了。我們好喜歡奶奶做的Matzo丸子湯、牛排、黃金烤土豆、鮮嫩雞排等。很高興能夠吃到這些特別的節日美食，重溫以往一起過節的美好時光。

飯後，爺爺把一塊 Matzos用包起來，藏在屋裡的某個角落。第一個找到它的人可以得到一個很好吃的果凍環。今年，是我的雙胞胎哥哥先找到了它。以前都是我先找到的，這個遊戲很好玩！

除了慶祝逾越節，我還見到了表弟，我們一起去參觀布朗士 動物園，看了許多動物。表弟說他最喜歡的是猩紅紫的鳥，那是一種很稀有的鳥，有非常漂亮的羽毛。

在疫期中的假期，我與家人仍度過了很多快樂的時光。

宋竹涵（紐約 ，SWAN雙文教育系統）

今年春假仍在疫情中，我和家人一起吃火鍋。媽媽準備芝麻醬時，我正在讀一本很有趣的書。當媽媽把火鍋端上桌，我早就餓扁了，於是就開始大快朵頤地吃了。

爸爸媽媽輪流把不同的山珍海味放進鍋裡。每個人都有一小碗芝麻醬，蝦、麵條、粉絲、菠菜、芋頭、枸杞、羊肉，都能沾著芝麻醬吃，很好吃！

我最喜歡的是枸杞和涮羊肉。雖然枸杞在湯裡煮了很久，已經沒有味道，但是我還是很喜歡。弟弟不喜歡涮羊肉，而我卻特別喜歡吃。有時候，羊肉會嚼不爛，所以我就細嚼慢嚥。當麵條被我們吃完時，媽媽就用粉絲來代替。

這頓火鍋大餐，讓全家都吃得飽飽的。真是難忘的假期！