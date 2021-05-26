某一個大雪天，學校停課。小明幫爸爸掃完雪，閒著無事，就對前天剛來家的外公說：「您說，過兩天外婆要從中國 帶一副象棋給我，您要教我下象棋，今天不上學，能不能先教教我？」外公說：「現在沒有棋子和棋盤，怎麼下？」看著小明有點失望的樣子，外公想了想說：「這樣好了，我們來做一副吧！」

說完，就讓小明拿來板尺和紙，很快一張棋盤畫好了，還在中間一條空白帶寫上「楚河漢界」四個字。

小明問：「這是什麼意思？」外公答：「據說象棋是漢朝大將軍韓信發明的，當年楚漢戰爭，楚河漢界是前線。」

外公又讓小明拿三十二個硬幣，貼上白紙，再寫上紅字和黑字作棋子。小明認為太麻煩，便拿出一盒黑白兩色國際象棋說：「外公，能不能用它們來代替？」外公一看，黑白棋子各十六個，棋子數正好。只是國際象棋比中國象棋多三個兵和一個皇后，缺「炮」跟「士」。外公把多餘的兩個兵當作「士」，還剩一個兵，就做上記號與皇后一起當「炮」用，把騎士當「馬」，主教當「象」，城堡當「車」，國王當「將」，在棋盤上各就各位。

接著，外公教小明象棋的出子規則：車走直線，炮隔山打，馬行日，象走田；士走斜線，將帥不出城，對面就認輸；小兵過河不回頭……。小明會下國際象棋，覺得規則相似，一點就通，於是爺孫倆開始對陣。

這一盤，外公知道小明要熟悉中國象棋規則，故意讓棋，也允許小明悔棋，讓小明先贏了第一盤。小明開心地說：「太好玩了。」接著下第二盤，小明要外公不讓棋，不悔棋。不用說，小明輸了第二盤。

小明追著外公下第三盤。這一次，棋逢敵手，外公走了一步抽車將，看小明愁眉苦臉的樣子，就問小明，要不要悔棋，小明硬氣地回應：「不要。」不久，小明也來了一個抽車將。外公誇小明走了一步好棋，本來坐在地板上的小明站起來，一臉得意地偷著樂。這一盤雙方殺得只剩幾個棋子，以和棋收盤。

幾天後，外婆從中國帶來一副雕刻精緻的中國象棋送給小明。自那以後，小明每次到外公家去，總把象棋帶上，有空就拿出來與外公殺一盤。