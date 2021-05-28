我從三歲開始在幼稚園學中文，但我不記得當時老師的名字了，只記得我的啟蒙老師是宋老師，因為她教的拼音非常標準，所以到現在我還記得。

我在香港 學中文到二年級，然後就移居到美國 。剛來的時候停了一年，到目前為止，我總共學了九年中文。我在四年級開始上星期六和暑期班的中文課，熊老師和Mr. Willy是我四、五年級的老師。學完五年級就來到孔孟學校。在孔孟學校，林老師和李老師教我六年級和七年級。

雖然我每個老師都喜歡，但是我最喜歡Mr. Willy，因為他的愛好跟我一樣。他的個子不高不矮，會玩電子遊戲、打籃球和玩中國 扯鈴。扯鈴對他來說是易如反掌；他說話很風趣、博學多聞。因為他常常開玩笑，總讓大家笑得合不攏嘴。Mr. Willy最大的特點是他有禿頭，如果他站在人群中，你一定會很容易找到他。

Mr. Willy有時會帶玩具槍到學校來跟其他學生玩。暑假的時候，每個星期五他都會帶電腦來玩電子遊戲。有一次，他的頭髮被塗成黑色，去代表一個字，我不記得是什麼字，但是他的頭很酷，大家都覺得他很帥。

我很喜歡上Mr. Willy的課，因為他教課文深入淺出，很容易明白。有時候，如果我們做完功課，他會給我們玩電子遊戲或打乒乓球。我喜歡他的安排，因為他做事跟其他老師不一樣。他教得很好，沒有需要改進的地方。