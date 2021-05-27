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2個城市的生活

高天嵐（加州）

炎熱的夏天夾雜適意的微風，幾個小孩在樹下吃冰棒─這是我一直憧憬的生活。

我叫高天嵐，出生於加州，而自小生活在北京市。雖然我現在住在美國，但每年還是期待著能回到我生活九年的地方。它像是我久沒見的朋友，熟悉又陌生；每當回到那裡，都會有不同的風景，遇見新的人。

沸騰的火鍋加上可口的酸梅湯，是到中國必吃的美食；當然還有在南鑼鼓巷胡同裡逛街，也是北京必去的景點。我想這可能就是我想念這個地方的原因。儘管在美國的六年裡，我變成了更好的自己，可是我依然盼望著未來的日子裡能回到中國生活幾年，吃遍美食、看遍萬水千山。

我是個慢熱的人，需要很長時間才能適應一個環境，所以我一開始到美國是很抗拒的。在來到美國的幾年，因為文化差異，我鬧出了許多笑話。像是，當我查看成績單時，想到自己成績雖差，但也不至於連F都不如，竟得了更差的G，像失去棒棒糖的孩子。我最後才知道G即是GOOD的意思。怕自己出更多的醜，我索性地用點頭與搖頭來表達想法，卻還是被隔壁的同學當成了個啞巴。隨著時間流逝，也沒有再次發生這些可笑的事件，而我也逐漸習慣在美國的日子。

「你喜歡中國還是美國呢？」我愣住了。好比問孩子喜歡爸爸還是喜歡媽媽多一點，我難以抉擇。繁忙的北京像灑脫的女子，而寧靜的加州是慢悠悠的老人，這便成了兩城市巨大的差別。可兩個地方各有各的優缺點。壞處像是在中國，每刻就像趕鴨子上架一般；在美國卻感覺一天重複著一天，無限循環。同時也有好處的，立刻送到的快遞與外賣，以及可輕鬆到達任何地點的交通工具，是我認為中國的優點；對於大環境來說，美國的有機食品與環境保護也是令人非常放心的。

最後，我想說我非常慶幸與幸運，能夠生活在中國及美國。

美國 中國 北京

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