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1張圖：美確診3314萬 49.4%已打1劑疫苗

台增281例+校正261例 本土確診破4000

疫情改變了什麼

戴以安（加州）

新冠病毒疫情爆發，改變了每個人的生活，像是衛生習慣、烹飪技巧、上網採購，以及學習新技能等等。

首先是衛生習慣有了巨大的改變。在疫情爆發以前，美國人不習慣戴口罩，但是現在絕大部分的人，已經被訓練成只要出門就會戴口罩。此外，大家還會勤洗手，隨身攜帶酒精或是洗手液。

疫情使得人與人之間的聯繫變得很少，美容院、理髮廳、健身房、遊樂場等場所都不能營業；旅遊業像航空公司、遊輪、計程車等幾乎完全停擺。這讓很多人失業，讓人們比較孤立，有的人也變得更孤僻。

因為餐廳被迫關閉，所以大家不能去餐廳裡用餐，也無法叫外賣，只好在家裡學著自己煮飯、做各式各樣的點心，變得更能幹了。

不只是餐廳，大部分的實體店都關閉了，有的甚至撐不下去而倒閉。相反地，線上商店生意出奇的好，像亞馬遜和其他的百貨公司等等。即便疫情結束以後，大家都已經習慣了這種採購方式，以後的實體店會越來越少，線上商店越來越普及。由於無法去學校上課，所有的課程都改成線上課程，有些工作也只能在網路上遠端進行。

這一年來，大家因為不能出門，有了更多時間學習新技能，像學繪畫、打毛衣、整理庭院做園藝活，甚至重新裝修房子等等。可是也有人習慣待在家裡，不出門、不運動，變得很懶。

全美國已經有許多人打了第一劑的疫苗，疫情也逐漸趨緩了。無法否認，新冠疫情的確改變了全世界。

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