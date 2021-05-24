在這春意盎然的五月，少年朋友們，讓我們整好行裝，跟著我們春遊的隊伍，一起到森林裡走走吧。

越過重重山嶺，踏過條條小溪。當你們撥開茂密的樹叢時，要知道，這裡並不是一片寂靜。你細聽，耳邊好像有無數翅膀的鼓翼聲；你細聞，有無數種香氣向我們撲來。

此刻，我們會看到林中一串串的杜鵑花兒如燃燒的火苗。還有野薔薇、蒲公英、野百合，它們各自都在爭芳鬥艷。

看，林中的小松鼠踏著露珠的音符，小心翼翼地從樹洞裡走出來。小刺蝟現出膽小甚微的樣子，牠跟不上山泉的腳步，試探地用足尖悄悄點地。

為了學習冒險者的勇敢精神，我們這群風華少年，在森林中大步行走著、攀爬著，故意尋求浪漫的刺激。

夜幕降臨了，聽，密林中的貓頭鷹為何一聲聲傷心地嘆息呢？是感嘆如今好多人仍對牠不理解嗎？還是感嘆生活中捕鼠的艱難？忽然，好像一雙明亮的燈泡在草叢中閃爍，老師說，那準是夜巡小狐狸的眼睛。如今牠們的生活舉步維艱，為了哺育後代，不得不深夜中還要到處奔波。

此刻，一個女孩子突然尖叫了一聲，說是有人拽了她的衣角。大家頓時警覺起來。我想，是不是密林中埋伏的壞人，突然來偷襲？我們用電筒猛然一照，你猜是什麼？原來是伸出長長手臂的葛藤，和我們開了一個小玩笑。

也許是我們的笑聲與吵鬧吧，樹叢間的巢鳥兒，驚慌地「撲啦啦」拍打著翅膀。領隊的老師「噓——」的一聲，讓我們個個都屏住了呼吸。對不起呀，可愛的小鳥，真不該驚動你們夢的甜蜜。

五月，我們春遊的隊伍走進了森林。在這裡，我們學了好多知識，懂了從小要和林中小動物友好相處的道理。我們要永遠牢記：大自然是我們人類的家鄉，也是它們的家鄉。只有和諧相處，我們的生活才能更加美滿幸福！