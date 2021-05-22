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Grayson

防疫期間，因為我們每天都待在家，所以爸爸讓我們做完作業可以有打電動的時間，我跟我的好朋友最喜歡打電動，最近我們迷上了一個新遊戲，叫做「塞爾達傳說」。

在「塞爾達傳說」這個遊戲裡，有一個很勇敢的公主，她的名字叫「賽爾達」，還有一個很壞的怪物叫「加儂」。有一天，加儂要攻打賽爾達的城堡，雖然賽爾達不喜歡打鬥，可是她也不願意讓加儂欺負她的人民，更不喜歡加儂邪惡的同黨，所以她就開始對抗加儂與同黨。

另外一邊，林克是一個很強壯的男生，可是他喪失記憶了，他只是很想要幫賽爾達公主的忙，然後他就開始打所有的怪物，雖然在途中死了很多次，但每次都活過來了。林克趁怪物睡覺的時候去打他們，所以他打死了很多怪物，他把石中劍從石頭中拔出，並用這把劍打死加儂。賽爾達公主很感謝林克幫忙守衛國家，遊戲就結束了。

這個遊戲很好玩，因為我可以探索很多地方，然後玩遊戲的時候讓我感覺身臨其境，雖然遊戲非常好玩，可是大家要寫完作業才可以玩喔！

Henry

你知道什麼是擊劍運動嗎？雖然很多人聽過擊劍，卻不清楚擊劍的特點與細節！擊劍是五樣現代奧林匹克運動之一，也是我最喜歡的體育活動。

擊劍這個運動很有趣，第一個原因，便是擊劍有許多不同技巧。擊劍技巧中有佩劍、銳劍和花劍。我最喜歡用佩劍，因為使用佩劍速度最快。擊劍很有趣的原因還有一個：擊劍要用腦思考戰略，然後要小心決定每一步，還結合了大量運動。最重要的是，我很享受贏的感覺！

最後一個我喜歡擊劍的原因，是因為平常我們生活裡不能用到劍，可是在擊劍的時候你可以擁有一把劍，這讓我體驗到平常不能有的快樂！擊劍運動很有趣，因為可以幫助我運動與思考。這就是為什麼我對擊劍充滿熱情。

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