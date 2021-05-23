我的媽媽看起來有點矮，但我還是覺得她很高；雖然媽媽說自己胖，但我覺得她不胖也不瘦。媽媽不會化妝，但笑起來像美麗的花，她喜歡穿短袖和長牛仔褲。

媽媽四十五歲，即使有些白髮，看起來仍像三十歲。她還說她有大眼睛，可我覺得看起來是小眼睛，而且兩條毛毛蟲在她眼睛上，是她的眉毛。

媽媽是一個很有愛心、耐心且樂於助人的人，每當我有不會的功課，她都會教我。如果我還不懂，她不但不會生氣，而且還會再教我一次。

如果我或姊姊生病了，她就會照顧我們，還會坐在床上跟我們談話。

記得有一次，姊姊跟朋友出去玩，不讓我跟，所以我好傷心，媽媽和爸爸就偷偷想了一個讓我開心的計畫，就是隔天帶我去chuck E. cheese玩！

謝謝媽媽每天為我做早餐，還照顧我、愛我，讓我們每一個人都好幸福。我愛媽媽！

林柏丞（紐約 ，慈濟人文學校）

媽媽有大大的眼睛，戴著黑色眼鏡，媽媽也有長長的黑色頭髮，還有一個大鼻子。媽媽的笑臉很溫柔，我愛我的媽媽，因為她很漂亮。

我的媽媽很溫柔，但如果我和妺妹做不對的事，媽媽會很生氣，所以只要我們不做壞事、乖乖的，媽媽就會很開心。

因為媽媽，我很喜歡看書，我看了好多好看的書。我會和媽媽一起在線上預約借書，然後再請媽媽去圖書館 幫我拿。我看完書的時候，我會跟媽媽一起去圖書館還書，然後再借書。

在我有困難的時候，我的媽媽總是都在我的身邊幫助我解決問題。記得有一次，我很早起床，因為我的夜間隱形眼鏡在我的眼睛裡面一直動，讓我眼睛很痛，媽媽馬上起來幫忙，我們試了很久，終於把它拿出了。

最後，我想要感謝我的媽媽，媽媽我愛您。