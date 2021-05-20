新冠病毒從中國傳到全世界，爆發了嚴重的疫情，美國最為慘烈。因此，部分華人 在美國受到歧視。華裔美國人對美國有很大的貢獻，例如：貝聿銘、楊振寧、吳健雄、趙小蘭和關穎珊等人。

貝聿銘十八歲的時候來美國讀書，一九四六年取得哈佛大學建築學碩士學位，一九五四年成為美國公民 。貝聿銘為美國設計了許多建築物，像波士頓的甘迺迪圖書館、紐約康乃爾大學姜森美術館，他最著名的設計是法國羅浮宮前的玻璃塔。

吳健雄生於江蘇，一九三六年來美國柏克萊分校求學，畢業後在普林斯頓大學和哥倫比亞大學任教。她在一九五八年獲選為美國國家科學院院士，普林斯頓大學打破百年傳統將榮譽博士學位破例授予女性的第一人，一九七五年她成為美國物理學會歷史上第一位女會長，成了中國的居禮夫人，名滿天下。

楊振寧一九二二年出生於安徽，一九四五年來美國留學，一九六六年擔任紐約州立大學愛因斯坦講座教授兼理論物理研究所所長。一九五六年和李政道合作提出弱相互作用中宇稱不守恆定律，在粒子物理和統計物理方面做了大量開拓性工作，一九五七年獲得諾貝爾物理學獎。

趙小蘭一九五三年生於台灣，二零零一年成為美國勞工部長。她是第一位兩度進入美國政府內閣的華裔女性，同時也是內閣中的第一位亞裔 女性。二零一七年就職美國第十八任交通部長。趙小蘭不但為美國華人參政樹立了里程碑，也圓了好幾代人的美國夢。她憑自己的才華和實力，成為華人移民美國兩百多年來第一位華裔內閣部長。

關穎珊是廣東人，是美國花式滑冰運動員與美國親善大使。她曾拿九次美國花式溜冰錦標賽及五次世界花式溜冰錦標賽的冠軍，也得過兩枚冬季奧運的獎牌。她與卡羅黑斯同時也是贏得最多金牌的美國女子選手。她被認為是歷史上最偉大的花式溜冰選手之一。

疫情期間許多亞裔被歧視，其實美國是民族大熔爐，多數美國人都是移民或移民後代，所有族裔都是平等的，尤其是對美國有很多貢獻的亞裔！