小刺蝟學會了把身體蜷縮成刺球在地上連續打滾的本領，十分高興。

小刺蝟見金絲猴正在為小猴們表演打猴拳，將身體蜷縮成刺球，飛快滾到金絲猴身邊。小刺蝟站起來，說：「猴拳算不了什麼，我蜷縮成刺球在地上翻滾才厲害呢！老虎見了刺球也很害怕，我的武功天下無雙！」

金絲猴生氣地說：「我在為小猴們表演打猴拳，你為什麼前來搗亂？」

小刺蝟見小猴們也都紛紛指責自己，灰溜溜地走了。小刺蝟見灰兔媽媽帶著三個孩子在採蘑菇，將身體蜷縮成刺球，在蘑菇上滾來滾去。小刺蝟站起來，對灰兔媽媽說：「你們採蘑菇的速度太慢了，我身體滾動幾下蘑菇就全都扎在刺上了。我採蘑菇的本領獨一無二！」

灰兔媽媽氣憤地說：「我們正在採蘑菇，你為什麼滾過來把好好的蘑菇都刺爛了？」

小刺蝟見小灰兔們也都責怪自己，回頭就走。小刺蝟見孔雀正在小溪邊給夥伴們表演開屏，小刺蝟將身體蜷縮成刺球，滾到了孔雀身邊。小刺蝟站起來，對孔雀猴說：「你長長的尾羽雖然色彩繽紛，但是中看不中用。我身上的刺可以對付老虎，我的本領天下無敵！」

孔雀怒氣衝衝地說：「我在為大夥表演開屏，你為什麼來胡鬧破壞？」

在正在觀看開屏的觀眾們都十分憤怒，要小刺蝟馬上滾蛋。

小刺蝟垂頭喪氣回到了家，把剛才發生的事告訴了媽媽，還抱怨地說：「我只是想在鄰居面前表演一下自己的本領，都被無情地趕走。他們為什麼一點都不尊重我呢？」

刺蝟媽媽說：「你不分場合，不顧夥伴的感受，迫不及待炫耀自己的本領。你不尊重他們，他們憑什麼尊重你呢？別抱怨了，應該多反省自己啊！」

想要獲得別人的尊重，首先要學會尊重別人。