我今年九歲了！在我九歲生日那天，姊姊一大早就帶我去玩「神秘禮物尋寶」。

我跟著一張一張的紙條去找線索，當我找到最後一張紙條時，我也找到了姊姊送我的神秘禮物，那是一條我一直很想要的項鍊，上面有我喜歡的圖案浮雕，讓我非常驚喜！

中午時，我的好朋友來我們家，我們一起用畫畫軟體畫圖，我覺得很開心！朋友的媽媽還送了我一個她自己做的「皮納塔」。我們原本要一起吃蛋糕，但他媽媽急著趕回家，所以只好作罷。

下午，我們帶著相機去聖塔克拉拉大學欣賞紫藤花。那裡很漂亮，到處都是綠油油的草地和鮮豔的花朵，還有高聳的樹木跟整齊的建築物。媽媽鋪了野餐墊，拿出籃子，裡面有蛋糕、柳橙，還有難得能吃到的芭樂。坐在青草如茵的草皮上，聞著微微的紫藤花香，欣賞漂亮的玫瑰花，一邊喝著我和媽媽自己調配的檸檬汁，我感覺好愜意。

收拾完，爸爸問我想吃什麼，我和姊姊異口同聲地大喊：「In-N-Out！」 那是美國 有名的速食漢堡店，也是我最愛的一家。因為疫情 的關係，我們不能像往常一樣在店裡吃，只好外帶回家享用。因為我很久沒吃到漢堡了，所以當我大口咬下去的那一刻，我真的覺得好幸福。

吃完漢堡，媽媽拿出一個漂亮的草莓蛋糕，那是她精心為我製作的生日蛋糕。我們全家人一起唱了生日歌，我吹了蠟燭、許了願，就開心地吃起美味的蛋糕。爸爸還送我驚喜的禮物，是高倍率專業望遠鏡！

雖然已經很晚了，媽媽還破例讓我們看我好想看的排球卡通。這天是我最美好的一天!