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台新冠肺炎確診 本土激增333例

金山亞裔商戶勇追搶匪被打 非裔嫌還回來報仇

從新冠病毒,我看見改變

陳若依（紐約，慈濟人文學校）

大部分的人都知道，新冠病毒很危險也會致命。如果你不小心碰到有病毒的東西、再去摸眼睛，就可能染疫。本來感覺新冠病毒跟美國沒什麼關係，只有在亞洲國家才有，沒想到這個病毒在短時間內擴散到整個世界。

因為疫情的關係，去年夏天我開始參加慈濟少年的活動，疫情期間去曼哈頓參加兩次冬衣發放，我跟師姑師伯們分送保暖的外套跟熱食給遊民，也幫忙做餅乾送給他們。以前的我根本不會做糕點，因為想要盡點心力，所以我鼓起勇氣嘗試做餅乾，剛開始成品不好看，不過師姑不斷鼓勵我，有願意付出的心，就已經很棒了！

以前的我對於未來想做什麼似乎沒有方向，因為全球疫情嚴峻的關係，我開始認真思考將來的目標，或許可以往醫療人員的方向努力。我會有這個想法，是因為透過新聞媒體的報導，看到醫護人員的辛勞，為社會大眾無私付出，讓我也湧現了想救人的想法。

上慈少時，有一個姊姊跟我們分享她在非洲當醫生的故事，我被她的故事感動了。她說非洲很多小朋友的肚子都很大，在那裡沒有器材可以檢查，可是她用摸的就可以知道小朋友的肚子裡都是髒東西。    

時間過得很快，轉眼就已經二零二一年。我突然覺得要更珍惜時間，扣掉上課、學習、休閒，只要有空，我想盡力去付出。像靜思語說的，「人生最踏實的事，是今日此時有多少力量就盡快付出。」希望疫情能早日結束，一切都會成為歷史，幸運的是，此時的我跟家人們還健在。

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